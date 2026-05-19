Los 55 serán los nuevos 60: La meta de jubilación anticipada que decretó Sheinbaum en el DOF

La medida quedó establecida en un decreto publicado en el DOF, como parte de los ajustes al sistema de jubilación del ISSSTE impulsados por el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Los 55 serán los nuevos 60 y esa idea ya está respaldada por un decreto oficial. Si trabajas en el sector público y estás pensando en cuándo podrías jubilarte, esto te interesa, porque el Gobierno ya fijó una meta para adelantar la jubilación en el ISSSTE y el cambio quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación.

Y aunque el ajuste no es “luego luego”, la ruta ya está definida y empieza a reflejarse en las reglas actuales. Por eso es bien importante entender qué significa este decreto, a quién aplica y cómo se va a traducir en edad y requisitos para quienes planean retirarse en los próximos años, incluido este 2026.

¿Los 55 serán los nuevos 60?

Sí, y esa es justamente la apuesta del nuevo esquema de jubilación.

El decreto establece que la edad mínima de jubilación llegará a 55 años para hombres y 53 años para mujeres en 2034. Sin embargo, el proceso es gradual y la reducción se dará con los años hasta alcanzar este objetivo.

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Entonces, ¿cuál es la edad mínima de jubilación del ISSSTE en 2026?

Este año, la jubilación del ISSSTE se mantiene en el punto de arranque de esta transición. Es decir, la edad mínima sigue siendo de 58 años para hombres y 56 años para mujeres, las mismas que en 2025. Este año funciona como una etapa de estabilidad dentro del nuevo esquema, antes de que continúe la reducción progresiva.

Y ojo acá. Lo importante no es que el sistema se haya detenido, sino que ya está alineado a una meta más ambiciosa. A partir de aquí, el camino es hacia abajo, hasta llegar a los 55 años establecidos en el DOF.

¿Qué se necesita para jubilarse anticipadamente?

Lo que se necesita para jubilarse anticipadamente es cumplir con los requisitos que dan acceso al esquema más favorable del ISSSTE, pensado justamente para quienes buscan retirarse antes.

Primero, es indispensable contar con los años de servicio completos: 30 años si eres hombre y 28 años si eres mujer. Segundo, debes tener la edad mínima vigente en el año en que inicias el trámite, que en 2026 sigue siendo de 58 y 56 años, respectivamente. Tercero, debes estar dentro del régimen del décimo transitorio del ISSSTE y no haber elegido bonos de pensión.

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