Tarjeta Bienestar: Cómo hacer retiros de dinero sin comisión y lista de bancos con cargo extra

Algunos bancos cobran comisión por retirar fondos de tu Tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno de México brinda varios apoyos sociales a la ciudadanía, entre becas, pensiones y ayudas económicas las cuales se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar es la institución financiera del gobierno que se encarga de proporcionar y resguardar los fondos de los beneficiarios de todos los programas del Bienestar. Actualmente, esta organización bancaria cuenta con más de 3 mil sucursales en las 32 entidades.

El banco del Gobierno México permite a los derechohabientes manejar sus fondos de manera libre como cualquier otra institución bancaria:

Recibir depósitos de diversas instituciones

Realizar compras y consultar saldos

Mantener tus recursos para ahorrar, con total libertad y seguridad financiera

No es necesario que los beneficiarios retiren todo su dinero cuando alguno de los programas del Bienestar realizan un depósito. Aunque claro, muchos de ellos suelen retirar alguna cantidad de efectivo al recibir un pago y al hacerlo se puede llegar a cobrar una comisión.

Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias desde su app: así puedes enviar dinero

Algunas personas no tienen muy presente el cobro de comisiones, así que aquí te contamos cómo evitarlas al hacer retiros y una lista de bancos con el cargo extra que cobran a la tarjeta del Bienestar.

¿Cómo hacer retiros de la Tarjeta del Banco del Bienestar sin comisión?

Para evitar cualquier cargo extra a la hora de hacer un retiro con tu tarjeta del Bienestar, es hacer la operación directamente en los cajeros o sucursales del Banco del Bienestar.

Para poder ubicar cuál es la sucursal más cercana a tu domicilio, la Secretaría del Bienestar puso a disposición de los usuarios un mapa interactivo en el que puedes localizarla con facilidad, ingresando el estado y municipio en el siguiente link: Sucursales Banco del Bienestar

¿Cómo actualizar el NIP de tu tarjeta del Bienestar para protegerla?

Lista de bancos y comisiones por hacer retiros de dinero

Como ya mencionamos, algunos bancos cobran cargo extra por hacer retiros de efectivo al no pertenecer a la misma institución financiera. Así que si tienes pensado sacar fondos de tu tarjeta del Bienestar, debes tomar en cuenta que podrías pagar una cantidad extra de lo que realmente vas a recibir.

Estos son los bancos y comisiones aproximadas: