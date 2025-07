“Rocha Moya opera para los Chapitos y tengo audios que lo comprueban”: Ricardo Ravelo

Se cumple un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, que detonó una crisis de violencia en el Estado. En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista y reportero especializado en temas de narcotráfico, Ricardo Ravelo declaró que el gobernador Rubén Rocha Moya opera para los Chapitos y tiene audios que lo comprueban y la única manera de solucionar el problema de la guerra entre las dos facciones es alentar a una alianza para que exista un control en el territorio.

“El gobierno no puede pacificar Sinaloa”

Ravelo señaló que el Estado mexicano no tiene la capacidad para lograr la pacificación en Sinaloa, “tendría que barrer con todo el Cartel de Sinaloa”, no le van a pegar al negocio que tiene que continuar, lo mismo ha pasado en otros países, pueden llegar a acuerdos, encarcelar personas, pero prevalece.

“Nos están vendiendo estadísticas, miles de detenidos, laboratorios, decomisos de droga… por más detenciones que ha habido, miles habla Harfuch, decenas de laboratorios destruidos no vemos que la pacificación del Estado este en puerta todo lo contrario, se ve la pacificación lejana y todo va a depender de un proyecto alterno que tiene el gobierno de la 4t que es una alianza del Cártel de Sinaloa o lo que queda”

Fractura en el Cártel de Sinaloa

El periodista y reportero especializado en temas de narcotráfico comentó que hay una fractura dentro del Cártel de Sinaloa por problemas internos que no se limitan al Estado ya que tiene presencia en cien países, se dividieron en México y hoy están en confrontación y llevará tiempo para que pueda recomponer el tejido social y devolver la pacificación a los sinaloenses.

Audios comprometedores contra Rocha Moya

Los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro escriben un libro que reconstruye la captura de “El Mayo” Zambada y revelan basándose en audios como los Chapitos le dan instrucciones al gobernador de Sinaloa para entregar al capo y puntualizó que estuvo pactada la entrega.

“Un gobernador no se puede mover de esa manera a nivel del crimen organizado si el poder de la República no está informado o no se lo instruyeron. Cuando dice López Obrador en conferencia de prensa al día siguiente o los días siguientes que no se dieron cuenta, que no sabían nada, todo eso fue un cuento… lo que impera en este gobierno es un pacto de impunidad donde está implicado el propio fiscal Gertz Manero”, concluyó Ravelo.

