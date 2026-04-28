Seguirán las investigaciones en Chihuahua sobre el caso CIA, no basta con una renuncia: Sheinbaum

La Presidenta dijo que el caso de la CIA en Chihuahua debe ser excepcional y no repetirse

No es asunto de una renuncia, debe seguir la investigación, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dejara el cargo tras la participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad y que murieron en un accidente.

“Entonces, <b>no es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo.</b> El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones" — Comentó Sheinbaum

La Presidenta evitó hablar de alguna sanción contra ese funcionario u otros como la gobernadora María Eugenia Campos, además negó que haya necesidad de vigilar el actuar de gobiernos estatales en operativos de seguridad.

Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.



En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/aZ0zbIXY7Q — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 24, 2026

Afirmó que ella tiene la responsabilidad de defender la soberanía, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Esto dijo sobre la soberanía y la cooperación con EU

Dijo que Estados Unidos ya respondió al extrañamiento enviado por su gobierno, por la presencia de agentes de la CIA.

Sheinbaum también habló sobre las diferencias con Estados Unidos, afirmando que su gobierno no pretende escalar el conflicto, pero sí dejar claro que la colaboración y coordinación se deben sustentar en el respeto a la soberanía nacional. Enfatizó que, si hasta ahora este esquema está dando resultados, no hay razón para vulnerar esta coordinación si ha sido efectiva en ambos lados de la frontera.