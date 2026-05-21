Agricultores advierten protestas durante el Mundial si no hay solución al campo

Esperamos que se empiece a consolidar la resolución de los problemas, pero tenemos claro que si esto no sucede nosotros vamos a interferir e impedir la realización de la fiesta del Mundial de Futbol, única medida de peso político, económico y social; los campesinos lo tenemos muy claro y nos estamos preparando, advirtió el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, quien adelantó que el día de hoy se reunirán con la nueva secretaria de Agricultura, Columba López, tras las manifestaciones violentas del día de ayer.

#AlAire | Baltazar Valdez, pdte de Campesinos Unidos de Sinaloa en #AsíLasCosasW con @warkentin



🔴Continuarán las movilizaciones por falta de acuerdos



🎧 https://t.co/WIDNaEvfOV pic.twitter.com/JR4T4IdtTg — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 21, 2026

¿Qué exigen los productores agrícolas?

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el líder agricultor reconoció que el día de ayer en su intento de llegar al Centro Histórico de la capital mexicana, agricultores se enfrentaron a elementos policiacos por no permitirles el paso de maquinaria agrícola.

Confirmó que ayer fueron recibidos por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez con quien acordaron una mesa de diálogo con la secretaria de Agricultura, para plantear sus demandas:

*Política real para el campo, “sin mucho discurso, pero con muchas acciones”*Esquemas de apoyo que funcionen, “sentimos que se ponen demasiadas trabas”,*Negociación de los granos básicos dentro del T-MEC, “que sabemos ahí es donde está el problema que está viviendo el campo mexicano”.

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas entregan pliego de demandas y abrirán diálogo con el gobierno este jueves

¿Por qué alertan sobre una crisis alimentaria?

Respecto al último punto, señaló “nuestra actividad se está perdiendo y entregando al capital extranjero a los grandes corporativos dueños de las semillas, dueños de los agroquímicos que en este momento es clara la intención quieren apoderarse del campo nacional ante la falta de atención del gobierno”

“El problema que se nos avecina es la crisis campo insuficiencia alimentaria que prevemos por falta de políticas públicas del gobierno federal y del Legislativo, traería un problema muy fuerte para la sociedad, en el gobierno no lo creen, pero lo estamos advirtiendo”.

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas realizan megamarcha en CDMX

¿Qué relación tendría el conflicto con el Mundial 2026?

El dirigente campesino insistió en que las protestas podrían escalar si no existen soluciones concretas para el sector agrícola, al considerar que el Mundial de Futbol representa una de las pocas herramientas de presión política y económica para visibilizar las demandas del campo mexicano.

Síguenos en Google News y encuentra más información