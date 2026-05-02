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Enrique Inzunza reaparece desde Badiraguato; confirma su asistencia a la Comisión Permanente del Senado

El senador Enrique Inzunza anunció que se presentará a trabajar el próximo miércoles en la Comisión Permanente, pese a los señalamientos de EEUU por nexos con el narcotráfico.

Enrique Inzunza reaparece desde Badiraguato; confirma su asistencia a la Comisión Permanente del Senado

Zaira de la Rosa

El senador por Morena, Enrique Inzunza, quien es señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, confirmó que el próximo miércoles retomará sus funciones legislativas.

Regreso a la actividad legislativa

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador confirmó que asistirá presencialmente a la próxima sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República.

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Desde Badiraguato, Sinaloa, Inzunza dijo estar listo para integrarse a los debates parlamentarios este miércoles 6 de mayo.

“Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente. Y qué mejor manera para esta coyuntura que repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional”, señalo Inzunza.

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