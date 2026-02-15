¿El “Rey del Huachicol” en el corazón de Morena? Döring lanza fuerte denuncia contra funcionarios

Desde Pablo Gómez hasta presidentes municipales, además de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, deben ser investigados sobre posibles vínculos con Sergio Carmona, el “Rey del Huachicol”, afirmó el diputado federal Federico Döring.

Anunció que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación de la denuncia previamente interpuesta por hechos que podrían constituir delitos como delincuencia organizada, tráfico ilícito de hidrocarburos (huachicol), contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los vínculos del #Bañagatos con Sergio Carmona denunciados por Julio Scherer en el lanzamiento de la industria del #HuachicolFiscal del #CártelDeMorena en el sexenio del #NarcoExPresidenteAMLO ya están denunciados ante la @FGRMexico



Ampliamos la denuncia original contra el… pic.twitter.com/ncmy5KcnWb — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) February 15, 2026

¿Qué delitos se señalan en la ampliación de la denuncia?

El legislador solicitó que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sea citado a comparecer ante el Ministerio Público para aportar información y documentación que pueda resultar relevante en la investigación, particularmente respecto de posibles responsabilidades de servidores públicos y operadores políticos, ello tras hablas de dichos vínculos en su reciente libro.

“Él señala que Jesús Ramírez, al margen de muchas de sus fechorías fue vínculo entre el asesinado Sergio Carmona ‘Rey del Huachicol’ y el presidente López Obrador, es en ese contexto que para que esto no quede impune… hemos ampliado la denuncia penal originalmente en contra de los hijos de López Obrador por huachicol fiscal junto con Carlos Madero, Larios y Américo Villarreal, pidiendo que comparezco ante el MP Julio Scherer, para que aporte los elementos que tiene y pueda comprobar el nexo entre Sergio Carmona el huachicol fiscal y Jesús Ramírez Cuevas”. —

¿Quiénes fueron incluidos en la denuncia ante la FGR?

En esa ampliación se incluyó a servidores públicos y exservidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a autoridades estatales, municipales y particulares, por su posible omisión, falta de actuación o encubrimiento frente a operaciones presuntamente relacionadas con el huachicol. Entre los señalados se encuentran los ex titulares de la UIF, Pablo Gómez Álvarez y Santiago Nieto Castillo.

“Y también hemos ampliado la denuncia en contra quienes nada hicieron ni combatieron desde la UIF, como fue el caso de Pablo Gómez y Santiago Nieto junto con Olga Sosa la senadora de Morena por Tamaulipas y algunos ex funcionarios de la simplona de Tampico y presidentes municipales de Morena en Tamaulipas, todos ellos involucrados con el huachicol fiscal y que ahora que ha sido alguien del corazón, de la entraña de Morena, que ha revelado el nexo y cómo es que Sergio Carmona entró a Palacio Nacional, a la intimidad, al corazón de Morena, se fortalece nuestra denuncia”. —

Döring afirmó que la acción presentada no responde a confrontaciones partidistas, sino al deber constitucional de exigir rendición de cuentas y combatir la impunidad.

