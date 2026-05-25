El citatorio de la FGR a Maru Campos es un acto de hostigamiento y persecución política: Roberto Gil Zuarth

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos fue citada por la FGR para comparecer en días próximos.

“En el plano jurídico, la gobernadora ni siquiera debió ser citada, no tendría que comparecer, no tiene la obligación dado el fuero… pero en el terreno de político puede pasar cualquier cosa, sobre todo por el contexto de desesperación política”, que busca empatar lo ocurrido en Sinaloa, “creándole un caso a una gobernadora que está combatiendo al crimen organizado, señaló el abogado Roberto Gil Zuarth luego de confirmar la recepción de un citatorio de la FGR el pasado sábado para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mismo que calificó como “un acto de hostigamiento, es persecución política”.

En el terreno de lo jurídico, @MaruCampos_G, no debería asistir porque no tiene la obligación dado el fuero.



En el terreno de lo político, puede pasar cualquier cosa, sobre todo, cuando tienen un contexto de desesperación política enfrente: @rgilzuarth, abogado en #AsíLasCosasW… pic.twitter.com/yBTQfnqFhC — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 25, 2026

Defensa de Maru cuestiona fundamentos del procedimiento

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, el abogado detalló que el citatorio “no le hace ninguna pregunta, ni le especifica cuál es el objeto de la comparecencia, solo dice venga usted a aclararme hechos de relacionados con la carpeta de investigación en la que se actúa… no dicen a qué quieren que vaya para que pueda contestar puntualmente y con pertinencia sobre ciertos hechos”.

Lo que dice, señala es contradictorio: “pretenden que comparezca en calidad de testigo, pero los fundamentos que invoca el ministerio público son los que utilizan cuando se trata de un inculpado: venga con abogado defensor, si no tiene usted un abogado defensor aquí se lo ponemos, y eso es absolutamente contradictorio porque no puedes ir en calidad de testigo, e ir preparado como si fueras inculpado”.

Ante tal situación, dijo “la gobernadora del estado tiene fuero constitucional, es decir está protegida con la inmunidad que establece la constitución en consecuencia no puede ser llamada a un procedimiento de naturaleza penal, a menos que la Cámara de Diputados primero y después el Congreso local le retiren esa protección y validen que el ministerio público pueda enderezar la persecución penal”.

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Anuncia Gil Zuarth denuncia penal y comparecencia

El abogado marcó el error de que “el ministerio público, a sabiendas que -la gobernadora tiene fuero-, invoca fundamentos de inculpado y ahí ya no entiendes nada, cualquier ministerio público debe saber que no puede llamar a comparecer a un gobernador en funciones”.

Adelantó que el próximo miércoles a las 10 de la mañana asistirán a “señalar al ministerio público los errores en los que incurrió y para hacerle saber que la gobernadora está en la mejor disposición de colaborar con el ministerio público”. “con relación al narco laboratorio y otros hechos que han ocurrido recientemente”.

“Vamos a señalar con mucha claridad que esto es un acto de hostigamiento que solo puede inscribirse en una persecución política”.

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El abogado Roberto Gil afirmó que hoy presentará una denuncia penal en la FGR porque no puede un ministerio público abrir un procedimiento penal en contra de una persona que tiene fuero”. Además, el citatorio ha generado debate sobre los alcances legales de las investigaciones contra funcionarios con inmunidad constitucional.

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