Caso Inzunza: PRI exige justicia tras reaparición de senador en Culiacán

Luego de la desaparición por más de 20 días del senador de Morena, Enrique Inzunza, señalado por nexos criminales por autoridades de Estados Unidos, y su reaparición el fin de semana en el Country Club de Culiacán en compañía del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, el diputado del PRI, Mario Zamora Gastellum señaló, debido al sito de reunión de los políticos morenistas que su encuentro, del que aún se desconoce el objetivo, “no pudo ser más fifí”.

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Reaparición pública y citatorios ante la FGR

Zamora, quien fuera candidato durante las elecciones pasadas en las que Rubén Rocha Moya obtuvo la gubernatura de Sinaloa, afirmó en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin “queremos que se haga justicia”, esto en relación con los citatorios que tanto Rocha Moya como Enrique Inzunza recibieron el sábado, para declarar como testigos ante la FGR sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado.

El diputado priista, quien nuevamente aspira a contender por el gobierno de su estado, lamentó que en la entidad prevalezca el clima de inseguridad por lo que exigió “que suelten a nuestra gente, queremos que se haga justicia”. Afirmó que en el caso de Inzunza y Rocha Moya “no hay espacio para sospechas” y que “paguen lo que deben”.

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Debate político por elecciones en Sinaloa

Celebró que la gente esté abriendo los ojos y sepa la importancia de la decisión en las urnas, por ello hizo un llamado a pensar mejor el voto, asegurando “en Sinaloa somos mucho más que esos diez de la lista”, de funcionarios y allegados a Rubén Rocha Moya, solicitados por la justicia de Estados Unidos.

Sobre la anulación de elecciones por injerencia extranjera referida por Ricardo Monreal, adelantó: En el PRI “vamos en contra, nos parece una tomada de pelo” y recordó que cuando impugnó el resultado de las elecciones no había abogado en Sinaloa que quisiera apoyarle y cuando al fin consiguió uno con ayuda de Alejandro Moreno, “la magistrada ponente respecto a la impugnación fue la hermana de Inzunza”, quien señaló “solo le dedicó tres minutos a su caso”, para desecharlo.

Por lo que advirtió “están buscando como anulas las elecciones, que triste querer llegar a eso”.

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