México en continuismo y sin perspectiva, un punto en extremo delicado: René Delgado

Es más fácil hacer leyes a modo, señala el periodista René Delgado, sobre la continuidad del gobierno de Sheinbaum.

“Estamos en un punto en extremo delicado; si el lema, la divisa del gobierno de la presidenta Sheinbaum era continuidad con cambio y sello propio, pues estamos regresando al continuismo sin perspectiva y eso es muy delicado”, afirmó René Delgado, quien resaltó que para el actual gobierno “ es más fácil modificar leyes que cambiar culturas, con la mano en la cintura lo hacen en un país que no es de leyes, han llevado a cabo reformas que viene como una suerte de bumerang “.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista y columnista de EL FINANCIERO, señaló que de acuerdo con las leyes modificadas ahora “piden pruebas para llevar a cabo una detención provisional de Rubén Rocha Moya y nueve personas involucradas”.

#AlAire | @SobreavisoO, periodista y columnista de El Financiero en #AsíLasCosasW con @warkentin



🔴Balance hacia la semana que termina



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¿Por qué hacia afuera se exige lo que adentro no se otorga?

Se cuestiona el periodista, cuando señala “se quiere evitar la influencia del exterior sobre las elecciones, pero la llegamos a practicar también nosotros sobre todo cuando los candidatos eran afines al pensamiento del movimiento de la cuarta transformación”.

René señaló que “el punto es que no solo Morena, sino el conjunto de la clase dirigente toleró la penetración del crimen en la política y romper ese vínculo es central porque para defender la soberanía primero tiene que tenerla, y hay regiones del país donde la soberanía está perdida la soberanía territorial y la soberanía popular, en la medida en que inscriben montón de candidatos o reprueba a los que no quiere”.

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Afirmó que en su percepción no se exagera, “hemos visto como el crimen comienza a tomar decisiones por nosotros, nos ha limitado el derecho a la expresión, hay colegas que no pueden cubrir la información, nos ha limitado el derecho de tránsito, hay carreteras que te recomiendan no transitarlas solo ni de noche, nos han limitado el derecho al trabajo porque nadie puede ser molestado en su trabajo porque los extorsionan” y en general derechos que el Estado no defiende, señaló.

Finalmente, señaló que “el Estados Unidos de Trump, no está obteniendo dividendos de la guerra como esperaba, y en México, pasado el Mundial veremos como crecen los programas sociales, estamos en la perspectiva de una escalada peligrosa”, por lo que reiteró “debemos darle perspectiva a México”.

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