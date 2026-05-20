Cancelación del proyecto Perfect Day debe ser oficial, por el momento tenemos la palabra de la secretaria: Sélvame MX

Luego de la determinación de la Semarnat de rechazar la construcción del Proyecto Mahahual, el presidente de Sélvame MX, Guillermo DChristy afirmó “es una muy buena noticia en congruencia con el discurso de la presidenta Sheinbaum”, quien aseguró que no se va a permitir que se dañen los arrecifes. Pero dijo “mientras no esté cancelado, tenemos la palabra de la secretaria que consideramos es de gran peso”.

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Impacto ambiental en Mahahual y arrecifes

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, Dchristy puntualizó que el proyecto presentaba “dos diferentes manifiestos de impacto ambiental que iban en contra de la legislación Habían presentado un resultado para de parte de tierra y otro de mar como tratando de desviar la atención”, cuando la legislación nacional indica que para un proyecto de impacto ambiental se debe entregar un estudio de impacto ambiental integral.

La relevancia de Mahahual es que representa uno de los puntos turísticos que si bien ya está impactado por cruceros, tiene arrecifes y zona de manglar y selva dignas de protegerse; representa una de las partes más importantes del arrecife mesoamericano el área protegida que es todo el Caribe mexicano que abarca desde la parte norte de Quintana Roo, Honduras y Belice, y que es el segundo arrecife más grande de mundo, en suma, dijo representa toda la cuenca caribeña de México, y el hecho de reconocer la protección a Mahahual es simbólico de toda la zona, refirió.

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Desechos, turismo y manifestación ambiental

Guillermo DChristy habló del impacto diario que representaría la llegada de 21 mil personas, los desechos orgánicos, la basura el tratamiento de albercas, aguas naturales, en una población que no rebasa las 2,800 personas, lo que dijo “sería avasallador... no lo podíamos permitir”.

Y señaló que en ocasiones “los proyectos enamoran a los funcionarios, y no piensan en el medio ambiente, se dejan ir por el símbolo de dólares” y adelantó que el mañana jueves se realizará en Semarnat una manifestación ya programada para hacer la entrega simbólica de los 4.5 millones de firmas que se reunieron para reclamar la suspensión definitiva del proyecto, así como para dar a conocer otras regiones que están en peligro en todo México.

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