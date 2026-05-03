“Corruptos no serán candidatos aunque ganen encuestas”: Montiel rindió protesta como presidenta nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Con advertencias y llamados a la unidad, Ariadna Montiel se convirtió por unanimidad, en la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, al rendir protesta en el VIII Congreso Extraordinario que se realizó este domingo en el Word Trade Center.

Cero tolerancia a la corrupción: El ultimátum de Montiel

Entre gritos de unidad, porras a la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta muestras de apoyo al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, la ex secretaria del Bienestar se pronunció por seguir hablando y escuchando a la gente cara a cara, sin embargo enfatizó, se debe continuar el trabajo en contra de la corrupción, en primer lugar, en los gobiernos de Morena.

“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena, es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado quien este en estas prácticas, recordemos de dónde venimos, que nuestro pueblo nos ha dado la confianza y debemos honrarla, los recursos del pueblo, son del pueblo”.

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Y es que señaló, en ese partido, los corruptos no tienen cabida. A unos meses de realizarse la primera encuesta al interior de Morena, enfatizó que no habrá espacio para las malas actuaciones incluso a pesar de ganar un espacio o candidatura.

“Deben tener una trayectoria impecable… que quede claro también, la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder por el poder es el reconocimiento del pueblo que se está junto a él… así que escuchen bien, si tenemos certeza que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta no serán candidatos, la honestidad es un mandato ético, que no admite excepciones”.

Pidió a la militancia realizar jornadas en defensa de la soberanía nacional y además de una gran asamblea en cada uno de los dos mil 478 municipios del país, y es que de acuerdo a la ex funcionaria, hay intereses que provienen del exterior en contra del movimiento.

“Reitero mi compromiso, no permitir ningún retroceso y seguir profundizando este cambio en favor del pueblo de México… hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento, hoy desde este Congreso Nacional, le hago un llamado no sólo a la militancia de Morena, sino al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación”.

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Y mientras un grupo de morenistas gritaron consignas como “Rocha unidos, Sinaloa está contigo”, Montiel Reyes, insistió su postura contra actos injerencistas.

“Manifestamos que estamos siempre de lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera… desde aquí les decimos, a la Patria se le defiende, se le sirve y se le ama”.

Enfatizó que hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo del proyecto por lo que entre las campañas de desprestigio dijo, debe cuidarse a Morena y mantener la unidad.

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Defensa de la soberanía y apoyo a Sinaloa

Ariadna Montiel manifestó el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum desterrando prácticas como el machismo, clasismo y racismo, en ese sentido dijo, se respaldará la decisión de la Jefa del Ejecutivo Nacional para no dejar solo a Cuba.

El legado de Luisa María Alcalde

Con la presencia de mil 830 congresistas de Morena, previamente Luisa María Alcalde, se despidió de la dirigencia nacional.

“Hoy cambio de trinchera, pero nunca de causa, me voy feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado, hemos logrado fortalecer nuestro partido Movimiento, como nunca antes, pasamos de ser 2.5 millones de militantes a 12 millones y medio, 10 millones más”.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, confió que en las próxima elecciones Morena demostrará que seguirá como primera fuerza política del país.

“Porque la dignidad de las y los militantes de Morena, no está aprueba de ningún señalamiento público, interno o externo, hoy nos reorganizamos con la convicción de que el 2027 vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”.

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En este congreso donde estuvieron presentes gobernadoras y gobernadores, legisladores, entre otros, se avalaron reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; además de abrir la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

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