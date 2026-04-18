Cumbre por la Democracia: Demanda Sheinbaum respeto a la soberanía de Cuba y sembrar vida en lugar de guerra|Video

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la soberanía de Cuba y ofreció a México como sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia.

La Cumbre en Defensa de la Democracia fue el escenario donde la presidenta Claudia Sheinbaum planteó propuestas sobre soberanía, paz y cooperación internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, presente en la IV Cumbre en Defensa por la Democracia agradeció la invitación del gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez y demandó tal como lo había anticipado respeto a la soberanía de Cuba, señalando:

Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba”. —

Asimismo pidió destinar el 10% de recursos dedicados a las armas para la reforestación y afirmó “en vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”.

Y finalmente propuso a México como sede de la próxima cumbre en la que dijo “donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

Les comparto mi intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/0BdcyQgMBy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

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Mensaje sobre democracia y justicia social

En su discurso de presentación, la mandataria mexicana afirmó “Hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan” en defensa de la cultura y orígenes del pueblo mexicano.

Frente a sus homólogos habló con orgullo sobre la cultura y la grandeza de México, de sus recursos y su historia, de la conquista y el reconocimiento de los héroes nacionales que dieron patria y principios. Y reconoció en referencia directa a Cuba que “ningún pueblo es pequeño cuando defiende su soberanía”:

Sheinbaum se dijo orgullosa del pueblo mexicano y de su solidaridad y prosperidad compartida y manifestada en las urnas en 2018.

Resaltó que hoy más que nunca los principios del pueblo de México están “más vivos que nunca en el escenario internacional” refiriéndose al respeto de las naciones y el no intervencionismo, el respeto a los derechos humanos y resaltó que estos son “un símbolo de esperanza en tiempos de guerra”.

Rechazó “la libertad que defiende el conservadurismo y sometimiento y elevó la libertad que es palabra vacía si no es acompañada de justicia social, soberanía y dignidad de los pueblos”. Y finalmente refirió que “no hay democracia cuando no hay acción para los pobres y desposeídos”.

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