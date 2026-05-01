Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, pide licencia tras acusaciones de narcotráfico

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia a su cargo este 1 de mayo de 2026, en medio de la crisis política desatada por las acusaciones de narcotráfico presentadas en su contra por autoridades de Estados Unidos.

¿Por qué Rubén Rocha pidió licencia?

De acuerdo con el comunicado difundido por el gobierno estatal, la decisión busca “facilitar el esclarecimiento de los hechos” y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias. La licencia será temporal mientras se desarrollan los procesos legales y diplomáticos relacionados con el caso.

Las acusaciones provienen de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según la investigación, habrían existido acuerdos para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y económicos.

¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya?

El ahora gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos y ha insistido en que se trata de acusaciones sin fundamento. En declaraciones recientes, afirmó que colaborará con las autoridades para aclarar la situación y defender su nombre.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas. También subrayó que México mantendrá su postura de cooperación con Estados Unidos, pero bajo el respeto a la soberanía nacional.

En el Congreso local, se espera que en las próximas horas se defina quién asumirá la gubernatura de manera provisional mientras dure la licencia. Este movimiento político ocurre en un momento clave para Sinaloa, una entidad históricamente vinculada a temas de seguridad.