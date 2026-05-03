“La frente en alto… agachando la cabeza no se sirve a la patria”: Sheinbaum

“Agachando la cabeza no se sirve a la patria”, fue el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que su gobierno mantiene la defensa de la soberanía, la independencia y la justicia social, ello ante las distintas diferencias que ha tenido con el gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Soberanía frente al extranjero

Al encabezar la segunda etapa del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, en el Estado de México, la Primera Mandataria afirmó que hoy existe defensa de la soberanía nacional, ante ello se comprometió a que no habrá actos de represión.

“Donde hubo entreguismo al extranjero hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensa que agachando la cabeza se sirve a la patria, están muy equivocados los mexicanos y las mexicanas siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país”.

Insistió que se continuará con la defensa a la independencia del país, ello en el marco de la participación de los agentes de la CIA, en un operativo antidrogas en Chihuahua y entre los señalamientos al gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Y aquí lo que decimos es defendemos la soberanía, defendemos la independencia de México, defendemos la justicia social, defendemos la libertad de las mexicanas y los mexicanos y defendemos la democracia. Hay muchas formas de justicia, y tienen razón, ha una justicia que falta, pero hay otra justicia que tiene que ver con el resarcimiento de tierras, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos, que tiene que ver con algo profundo y es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de Atenco, de la dignidad del pueblo de México y eso es lo que estamos reivindicando el día de hoy”.

Justicia histórica: Restitución de tierras en Atenco

En ese sentido destacó que el Plan de Justicia en Atenco, tiene dos acciones principales para regresar 54 hectáreas al ejido de Atenco, parcelas para el cultivo, así como un reconocimiento a su lucha y a todos aquellos que vivieron la represión.

“Así que este plan de justicia, no solamente es la declaratoria del área natural protegida, sino regresarle a Atenco su tierra, hoy de manera simbolica, 20 años después de la represión, estamos haciendo dos acciones, una regresar 54 hectáreas al ejido de Atenco, parcelas, para el cultivo, para la siembra, para la milpa… y otra acción simbólica, un reconocimiento, no de la presidenta, del pueblo de México en su lucha, y a todos aquellos que vivieron esta cruel represión”.

La titular de la Sedatu, Edna Vega, recordó que esta es la segunda restitución de tierras que se realiza en Atenco durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues en 2023 se entregaron más de 186 hectáreas y aseguró que para el Gobierno de México la tierra es vital.

Vega Rangel resaltó que desde 2018 a la fecha se han creado 120 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades, que representan cerca de 140 mil hectáreas, más el esfuerzo de la restitución de más de 60 mil hectáreas a pueblos originarios de todo el país.

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