Luisa María Alcalde se despide de la dirigencia de Morena: “Ha sido un honor estar al frente de este Movimiento”

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se despidió esta noche de la militancia y lo hizo a través del podcast llamado “La Moreniza”.

“La Moreniza logró convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la comunicación directa con las y los morenistas, al acercar cada semana los avances de la Cuarta Transformación, desmontar la desinformación y generar conciencia política desde la base del Movimiento”, expresó Alcalde Luján.

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¿Qué logros destacó Luisa María Alcalde en su cierre?

Alcalde Luján afirmó que “ha sido un honor estar al frente de este Movimiento”.

“Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos, nos sentimos muy orgullosos de contribuir a la transformación, nos seguiremos encontrando en el camino porque hemos construido este movimiento no para mañana, no para el año que entra sino para las próximas generaciones”, dijo.

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Con este adiós se cierra “una etapa significativa de La Moreniza” y de la dirigencia del partido ya que -se dijo- se consolidó la organización de Morena.

“Durante este periodo, nuestro movimiento alcanzó hitos históricos: más de 12 millones de personas afiliadas, la instalación de comités en la totalidad de las secciones electorales del país, y el fortalecimiento de instrumentos fundamentales como el periódico Regeneración y los procesos de formación política”.

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