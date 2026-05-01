¿Quién es Ariadna Montiel? La funcionaria que apunta a dirigir Morena tras salida de Luisa María Alcalde

Mx - ¿Quién es Ariadna Montiel? La funcionaria que apunta a dirigir Morena tras salida de Luisa María AlcaldeFOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El nombre de Ariadna Montiel Reyes ha saltado a la vista de la política nacional, tras las versiones que la perfilan para asumir la dirigencia nacional de Morena. Su salida de la Secretaría de Bienestar y la posible llegada al partido la convierten en un uno de los nombres más relevantes del oficialismo en 2026.

Ariadna Montiel ha sido una de las operadoras más influyentes del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y después respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su trayectoria mezcla trabajo territorial, programas sociales y estructura partidista.

Si Morena confirma su nombramiento en los próximos días, muchos buscarán saber quién es Ariadna Montiel, de dónde viene y por qué su figura pesa tanto dentro del partido gobernante.

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¿Quién es Ariadna Montiel Reyes y cuál es su trayectoria política?

Ariadna Montiel Reyes nació en Ciudad de México en 1974. Estudió Arquitectura y desde hace años construyó una carrera política vinculada a la izquierda mexicana, primero en espacios cercanos al PRD y después en Morena.

Con el ascenso del obradorismo, su presencia creció de forma constante. Fue diputada federal, legisladora local y más tarde se integró al Gobierno de México en áreas estratégicas relacionadas con política social y operación institucional.

Su carrera se distingue menos por reflectores mediáticos y más por trabajo interno, organización territorial y cercanía con estructuras políticas nacionales.

Ariadna Montiel en Bienestar, el cargo que la volvió figura nacional

Montiel fue subsecretaria y posteriormente secretaria de Bienestar, una de las dependencias con mayor peso político y presupuestal del país. Desde esa posición coordinó programas sociales prioritarios que llegan a millones de beneficiarios.

Entre ellos destacan la Pensión para Adultos Mayores, apoyos para personas con discapacidad y distintos programas de transferencia directa. Eso la colocó al frente de una red operativa presente en los 32 estados.

Encabezar Bienestar también implicó supervisar despliegues territoriales, padrones, logística y atención ciudadana, tareas que dentro del ecosistema político son vistas como experiencia de alto valor.

¿Por qué Ariadna Montiel suena para dirigir Morena?

Morena enfrenta una nueva etapa tras consolidarse como fuerza dominante en México. El partido necesita ordenar procesos internos, preparar elecciones de 2027 y mantener cohesión entre distintos grupos.

En ese escenario, Ariadna Montiel aparece como una figura con perfil ejecutivo. Conoce el territorio, tiene experiencia administrativa y relaciones políticas dentro del movimiento.

Su eventual llegada sería interpretada como una apuesta por disciplina interna, organización electoral y continuidad del proyecto gobernante.

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Qué cambia si Ariadna Montiel toma el control de Morena

Si se confirma su nombramiento, Morena podría entrar a una fase más enfocada en estructura que en protagonismo mediático. Montiel no es una figura de confrontación pública constante, sino de operación política.

Eso puede traducirse en mayor atención a comités locales, selección de candidaturas y estrategia rumbo a los comicios intermedios. También reforzaría el puente entre gobierno y partido en una etapa decisiva.

Para el ciudadano común, el nombre de Ariadna Montiel importa porque quien dirija Morena influirá en el rumbo político de México durante los próximos años.

Lo que se sabe hasta ahora sobre su posible nombramiento

Reportes periodísticos señalan que Morena convocó a su Consejo Nacional para revisar cambios internos en la dirigencia. Hasta ahora, el partido no ha confirmado públicamente una designación definitiva.

Lo verificable es que Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar y su nombre circula como una de las opciones más fuertes para relevar a Luisa María Alcalde.

En los próximos días podría definirse si pasa de operar programas sociales a encabezar el partido más poderoso del país.