Shakira concierto Copacabana: Si me lo perdí, ¿dónde puedo ver completo por streaming el concierto de La Loba?

El concierto de Shakira en Copacabana, Río de Janeiro, el 2 de mayo de 2026, se convirtió en un fenómeno global. Con una asistencia masiva en la playa —una de las mayores de su carrera—, la artista rompió récords de convocatoria y confirmó su vigencia con un show de alto impacto que mezcló clásicos, nuevos arreglos y una producción de primer nivel.

La presentación destacó por su conexión con el público latino y brasileño, además de una escenografía pensada para un evento al aire libre de gran escala. Durante más de dos horas, “La Loba” recorrió distintas etapas de su carrera, con coreografías, invitados y un cierre que desató euforia colectiva.

Shakira en Copacabana: Setlist completo del concierto

La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Te Felicito Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to You Loca Rabiosa La Bicicleta Ojos Así Copa Vacía Antología Waka Waka She Wolf BZRP Music Sessions #53 TQG Don’t Bother Suerte (Whenever, Wherever)

Shakira en Copacabana: ¿Dónde ver el concierto completo gratis por streaming?

Si te lo perdiste, estas son las opciones más comunes donde se ha difundido el show:

YouTube: Canales oficiales y transmisiones completas o por segmentos.

Facebook: Páginas de fans y medios que retransmitieron el evento.

TikTok: Clips virales y partes destacadas del concierto.

X: Usuarios compartieron fragmentos en tiempo real.

En algunos casos, medios internacionales y promotores también publican versiones editadas o especiales del concierto.

El espectáculo de Shakira en Copacabana no solo fue un éxito musical, también un evento cultural que dominó tendencias en redes sociales a nivel mundial. Su impacto reafirma el poder de los conciertos masivos gratuitos o abiertos en espacios icónicos.