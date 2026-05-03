“La mejor jugada es adoptar”: Edomex impulsa adopción durante partido México vs. Serbia

El Estado de México se suma al ambiente futbolero con una iniciativa que busca cambiar vidas. Bajo el lema “La mejor jugada es adoptar”, el gobierno encabezado por Delfina Gómez invita a la ciudadanía a darle un hogar a perros y gatos durante el partido entre México y Serbia del próximo 4 de junio del 2026.

La propuesta no solo conecta con la emoción del futbol, también pone sobre la mesa un tema urgente: el bienestar animal. Como parte de esta campaña, se instalará un módulo de adopción en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, donde los asistentes podrán conocer a “lomitos” y “michis” en busca de familia.

Futbol y adopción: una combinación con causa

La iniciativa forma parte de la estrategia del Estado de México para posicionarse como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, promoviendo acciones concretas para reducir el abandono y fomentar la adopción responsable.

Durante el evento, especialistas orientarán a los interesados sobre el proceso de adopción, los cuidados básicos y la importancia de brindar un hogar digno a los animales rescatados. La idea es que, mientras se vive la emoción del partido, también se genere conciencia.

Una oportunidad para cambiar vidas

El llamado es claro: aprovechar un momento de convivencia y pasión deportiva para tomar una decisión que puede transformar tanto la vida de una mascota como la de una familia.

Autoridades estatales han insistido en que adoptar es una de las formas más efectivas de combatir el abandono animal. Además, resaltan que estos espacios facilitan el encuentro entre personas interesadas y animales que ya han sido atendidos y preparados para integrarse a un hogar.