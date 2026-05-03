Congreso de Morena: Ariadna Montiel asume dirigencia del partido y llama a la unidad nacional

La exsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, asumió la dirigencia nacional de Morena en un momento clave para el partido, marcado por retos internos y el reacomodo político tras el proceso electoral reciente.

Durante su primer mensaje como nueva líder, Montiel hizo un llamado directo a la militancia para fortalecer la unidad del movimiento. Subrayó que Morena debe mantenerse cohesionado frente a los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país.

“Es momento de cerrar filas y defender el proyecto de transformación”, expresó ante simpatizantes y dirigentes reunidos en la Ciudad de México. Su discurso también puso énfasis en la soberanía nacional como uno de los pilares fundamentales del movimiento.

Un liderazgo en medio de cambios

La llegada de Montiel a la dirigencia ocurre en un contexto de renovación interna dentro de Morena. El partido busca consolidar su estructura rumbo a los próximos procesos políticos, además de mantener su base social activa.

Ariadna Montiel cuenta con una trayectoria cercana al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, donde ha sido una figura clave en la implementación de programas sociales a nivel federal. Su experiencia en el ámbito social es vista como un activo para fortalecer la relación con la ciudadanía.

Mensaje político y rumbo del partido

En su intervención, la nueva dirigente destacó la importancia de mantener la cercanía con la gente y continuar impulsando políticas que beneficien a los sectores más vulnerables.

También reiteró el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien comparte visión política y agenda social.

El llamado a la unidad no es menor. Analistas consideran que Morena enfrenta el reto de evitar divisiones internas mientras mantiene su posición como principal fuerza política en el país.