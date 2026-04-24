Vínculos bajo la lupa: relacionan a familiar de Alfonso Durazo con caso Farías Laguna

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Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dejó al descubierto una compleja red de negocios que vincula a Gilberto Salazar Escoboza, suegro del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con operaciones financieras relacionadas con el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por presuntamente liderar una red huachicol fiscal en aduanas marítimas.

Se revelaron transacciones millonarias y nexos empresariales que alcanzan al entorno familiar más cercano del gobernador.

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¿Qué operaciones detectó la investigación?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista Iván Alamillo, de MCCI, detalló que las empresas Agroexportadora SE y Agronegocios SE, propiedad de Salazar Escoboza, mantuvieron operaciones por un monto de 15 millones de pesos con un sobrino del exsecretario de Marina.

Estos movimientos fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a que rompían con los perfiles transaccionales habituales de los involucrados.

Al aire // Sobrino de Rafael Ojeda transfirió y recibió millones de empresario sentenciado en EEUU.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @IvanMillo . pic.twitter.com/w8uVIqGk0p — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 25, 2026

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¿Qué antecedentes tiene el empresario involucrado?

Salazar Escoboza cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, puntualizó el periodista, donde en 2013 fue sentenciado por encabezar un esquema de exportaciones simuladas.

En dicho fraude, el empresario obtuvo préstamos por 4.4 millones de dólares del Banco de Importación y Exportación estadounidense mediante la presentación de cheques y documentos falsos, aunque luego aceptar su culpabilidad, pagar una multa y resarcir parte del daño, fue deportado a México, donde ha mantenido cercanía con diversas administraciones políticas en Sonora.

Iván Alamillo señaló que esta red de conexiones se extiende también a Ramón Ángel Castillo Vásquez, socio del almirante Farías Laguna y, simultáneamente, socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, en desarrollos inmobiliarios ubicados en Arizona.

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¿Qué respondió la defensa de Farías Laguna?

En el mismo espacio de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, negó las acusaciones de MCCI y aseguró que el origen de los recursos de su cliente es lícito y totalmente trazable.

Afirmó que cuentan con la documentación necesaria para acreditar la transparencia de su patrimonio y demostrar que sus ingresos no provienen de actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustible.

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