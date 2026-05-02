Caos en Zona Hotelera de Cancún: Sheinbaum inaugura Puente Nichupté mientras turistas y trabajadores se quedan sin transporte

Sin importar afectar a miles de turistas y sobre todo a empleados de la zona hotelera que entran y salen de trabajar, la gobernadora de Quintana Río, Mara Lezama, y la presidencia municipal, Ana Patricia Peralta, ordenaron suspender a partir de las 15:00 horas de este sábado, la circulación de camiones del transporte público, a la altura del Puente Nichupté.

La interrupción del servicio tuvo como objetivo despejar la zona para un paseo familiar y un concierto musical en el marco de la inauguración del Puente Nichupté Cancún que encabezó la presidenta Cludia Sheinbaum.

FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Esta obra construida sobre la laguna, con un costo de 10 mil millones de pesos (lo doble de lo autorizado), tardó dos años más en concluirse aunque aún falta otro tramo por realizar.

Este proyecto ejecutivo comenzó a desarrollarse durante el gobierno del expresidente panista Vicente Fox.

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Trabajadores y turistas a pie

Al no permitir el paso de más transporte público por todo el boulevard Kukulcán, ya que los camiones sólo pudieron llegar del centro de Cancún, hasta plaza La Isla o frente al hotel Flamingo, a uno y tres kilómetros de la subida al Puente Nichupté, pasajeros fueron obligados a descender por autoridades de la policía y tránsito municipal de Benito Juárez.

Lo anterior, debido a que un grupo de cinco madres buscadoras de personas desaparecidas, previo al arribo este domingo de la presidenta Sheinbaum, aprovecharon el momento para manifestarse y hacer público sus reclamos de inseguridad e indiferencia de la Fiscalía General de Quintana Roo, y de un gobierno estatal que asegura ser humanista, de corazón feminista y beneficiar a todos.

El problema de falta de movilidad se complicó aún más, por la falta de planeación de parte de las autoridades municipales y estatales, pues tampoco hubo transporte público de bajada, de playa Delfines hacia plaza La Isla.

Por lo que trabajadores que salieron de sus fuentes de trabajo tampoco podían llegar a sus casas y debieron caminar también.

FOTO: Antonio Ortiz corresponsal Ampliar

Cuando se ha sido cerrado el boulevard Kukulcán por competencias deportivas o manifestaciones y bloqueos ciudadanos, a la altura del Kilómetro 0, el transporte público concesionado es desviado por la avenida Tulum y su continuación el boulevard Colosio, para ingresar por la parte trasera de la Zona Hotelera de Cancún, a la altura del puente del aeropuerto, para no afectar a miles de trabajadores y turistas.

Sin embargo, el gobierno morenista esta vez no le importó ni turistas ni empleados de hoteles, plazas comerciales y negocios, y destinó miles de pesos del erario público entre páginas e influencer, para promover la magna obra e invitar a voluntarios a rodar con sus bicicletas y realizar una rodada por el puente, para luego al finalizar disfrutar de un concierto gratuito.

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Taxistas “hacen su agosto”

Al no haber camiones desde las 15:00 horas de este sábado, taxistas, y automóviles de plataforma, se aprovecharon e hicieron su agosto en pleno mayo, elevando sus tarifas ante la desesperación de turistas cansados de caminar kilómetros de la Zona Hotelera de Cancún, sin saber por qué.

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