“No fue sencillo”: Citlalli Hernández revela por qué dejó el gabinete de Sheinbaum

Citlalli Hernández Mora anunció oficialmente su renuncia al frente de la Secretaría de las Mujeres para integrarse plenamente a las tareas de organización interna de Morena.

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¿Por qué renunció al gabinete?

Tras recibir una invitación por parte de la dirigencia de su partido, la funcionaria decidió dejar su cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum para encabezar la Comisión de Elecciones y Alianzas, con el objetivo principal de preparar los procesos electorales de cara al 2027.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Hernández Mora explicó que, aunque no fue una decisión sencilla debido a su compromiso con las causas de las mujeres y las víctimas, la institución que presidía ya cuenta con bases sólidas.

Al aire // @CitlaHM deja la Secretaría de las Mujeres para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx .



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio . pic.twitter.com/8a47Jf1mhT — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 17, 2026

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¿Qué deja en la Secretaría de las Mujeres?

Aseguró que la Secretaría de las Mujeres está consolidada y que su fortaleza institucional trasciende a las personas, lo que le permite atender el llamado de su partido en un momento crucial para el proyecto de la Cuarta Transformación.

¿Cuál será su nueva tarea en Morena?

La tarea que tiene la exsecretaria es renovar y fortalecer la relación estratégica con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Citlalli Hernández destacó que su experiencia previa encabezando mesas de coalición política le permitirá facilitar el diálogo con los dirigentes nacionales de estos partidos, enfocándose en fortalecer la unidad necesaria para resolver cualquier diferencia y que el movimiento llegue en condiciones óptimas a las próximas elecciones.

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