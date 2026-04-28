“Nunca lo había visto”: Luisa María Alcalde desmiente nexo con Hernán Bermúdez, ex jefe policial de Tabasco

La ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que no conocía a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Publica de Tabasco en tiempos de Adán Augusto López y líder del grupo criminal de ‘La Barredora’.

“Nunca lo había visto en mi vida”, afirmó la todavía presidenta nacional de Morena. —

¿Cuál es el origen de la fotografía con el exjefe policial?

Alcalde Luján reconoció que tiene una foto con Bermúdez cuando era titular de la policía en el estado pero -refirió- que se la tomó en una reunión de Secretarios de Seguridad de todo el país.

En ese encuentro, “siendo yo secretaria de Gobernación, todos o en la mayoría me pidieron una fotografía”.

Tras la publicación del periódico Reforma, donde se señala que familiares de Hernán Bermúdez recibieron permisos para operar casinos cuando ella era titular de la Secretaria de Gobernación, Alcalde Luján respondió que ella no es corrupta.

Estoy en Morena, agregó, “desde muy joven precisamente porque estoy convencida de que ese es el cáncer que se vinculó con todos los males que hoy enfrentamos, y que desde que llegó la Cuarta Transformación estamos extirpando”.

Afirmó que todo es una campaña en contra de Morena.

¿Por qué se otorgaron los 20 permisos para casinos en 2023?

Luisa María Alcalde explicó que cuando llegó a la dependencia, existía un juicio promovido por una empresa llamada Clie en contra de la Secretaría de Gobernación, por haberle negado 20 permisos que desde 2018 había solicitado.

“En fecha 23 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó y mandató a la Dirección de Juegos y Sorteos, y cito “conceder la solicitud de 20 permisos para ser instalados en la República Mexicana”.

Ante esta imposición de la autoridad, cumplimos con el mandato judicial limitando las licencias a los términos de la sentencia”.

Ésta añadió, “no incluyó la posibilidad de utilizar máquinas tragamonedas, así como la operación de juegos de dados, cartas y ruletas”.

Por ello, agregó, “generó desinterés en operar dicho negocio, tan es así que, a la fecha no se han utilizado”.