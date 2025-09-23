Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. El juez concedió un plazo de investigación complementaria.

Hernán Bermúdez Requena fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López. Ampliar

¿Cómo fue la audiencia contra Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”?

La audiencia fue celebrada este martes en Tabasco, y fue totalmente cerrada, por razones de seguridad, recuerdo con la Fiscalía tabasqueña.

Los delitos por los cuales fue vinculado a proceso son del fuero común y aparentemente cuando fue servidor público.

Es de recordar que la fiscalía de Tabasco habrá advertido, que reunirían los datos de prueba suficientes a fin de poderlo vincular a proceso. Asimismo, el juez concedió un plazo de investigación complementaria de tres meses.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva "La Barredora" en Tabasco, fue funcionario de seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López de Morena. Ampliar

¿Por qué se hizo la audiencia a distancia?

Esta audiencia fue celebrada en Tabasco, mientras él se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde está recluido desde el pasado viernes por razones de seguridad.

“El abuelo” aún tiene pendiente que le cumplimenten una orden de aprehensión por delitos del fuero federal, especialmente delincuencia organizada y secuestro agravado.

