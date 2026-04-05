Vinculan a proceso a Hernán “N”, ex secretario de Seguridad de Tabasco, por desaparición forzada

El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, fue vinculado a proceso, fue lo que dio a conocer la Fiscalía General del estado, al anunciar que obtuvo el auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

¿Qué determinó el juez en la audiencia?

Tras la audiencia vía remota el pasado sábado desde el Penal de ‘El Altiplano’, la instancia determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Hernán Bermúdez Requena se queda sin protección: juez le niega amparo contra extradición

¿Cuál es la situación legal del imputado?

En tanto, el juez, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de su libertad en el centro Federal de Readaptación Social Número Uno “El Altiplano, donde se encuentra preso desde septiembre de 2025.

¿Qué sanciones contempla la ley?

Cabe destacar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Autoridades así le siguieron la pista a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’

Seguido dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse, la responsabilidad de un servidor público, se impondrá las instituciones e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública, hasta por el doble de lapso de la privación de la libertad impuesta.

¿Cuál es la situación legal del imputado?

Hernán “N”, quien fue funcionario en el gobierno de Adán Augusto López, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia, emitida por el órgano jurisdiccional.

Síguenos en Google News y encuentra más información