Me iré de Morena solo si la Presidenta me llama: Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján rechazó que haya división entre la militancia de Morena y que existan malos manejos o resultados. Negó que el partido este siendo manejado desde Palenque, lugar donde reside el ex presidente López Obrador.

Refutó que vaya a dejar al partido y que si o hace será porque se lo pide la presidente Claudia Sheimbaum.

A traves de un video en sus redes sociales dijo que “la derecha” ha difundido rumores y calumnias al decir que Sheinbaum esta inconforme con la dirigencia de Morena.

Han dicho, afirmó, “que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos, y ya el colmo como siempre recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa”.

Nada de eso, indicó, en Morena “tenemos un movimiento fuerte y unido”.

Por mi parte, agregó, “seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”.

Luisa Alcalde Luján agradeció las palabras que la presidenta Sheinbaum dijo sobre su persona el día de ayer en Palacio Nacional, donde afirmó que ella es una mujer extraordinaria, muy trabajadora y que desde joven ha estado en Morena. Ella son la nueva generación.