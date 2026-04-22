“Me voy contenta y satisfecha”: Luisa María Alcalde deja dirigencia de Morena para unirse al gabinete de Sheinbaum

“Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente” de Morena, aseguró Luisa María Alcalde Luján, al informar que acepto la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de ser su consejera jurídica.

¿Cómo se llevará a cabo la sucesión en la dirigencia de Morena?

A través de un video en sus redes sociales, la morenista informó que en los próximos días va a convocar a los órganos de dirección del partido para la designación de la próxima dirigencia.

“Para elegir a quien continúe al frente de nuestro Partido, convencida de que quien resulte electo o electa, sabrá conducir a nuestro Movimiento para obtener los triunfos electorales que permitan seguir con la transformación de nuestro país”, afirmó.

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Tras señalar que se siente sumamente honrada por la invitación que le hizo la mandataria, Alcalde Luján, enumeró ocho logros , que aseguró, se alcanzaron desde que ella llegó al partido el 1 de octubre de 2024.

“Primero, cuando llegamos a Morena teníamos menos de 3 millones de afiliados, hoy somos más de 12 millones, somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra.”

En segundo lugar dijo que hubo “una hazaña organizativa”, ya que hoy se tiene un comité de Morena en todas las 71 mil 500 secciones electorales del país, “algo con lo que habíamos soñado durante mucho tiempo pero nunca habíamos logrado consolidar”.

Además dijo que se recuperó la “figura del Consejo Consultivo, 80 personalidades hoy tienen un diálogo directo con las directivas y son guías en la toma de decisiones cotidianas”.

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Y por último se refirió al periódico del partido: “Recuperamos como herramienta esencial de difusión el periódico ‘Regeneración’, que hoy tiene tirajes de ocho millones mensuales, precisamente para estar informados y poder combatir la bola de calumnias y mentiras a que apuesta la oposición”.

Por último, agradeció a los militantes el haber permitido estar al frente de la presidencia y recibirla en sus recorridos por todo el país.

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