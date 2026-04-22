Consejería Jurídica: Sheinbaum propone a Luisa María Alcalde

Al asegurar que no interviene en las decisiones del partido Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que invitó a la líder de Morena, Luisa María Alcalde para dirigir la consejería jurídica y es que informó, Esthela Damián dejará sus funciones el próximo 30 de abril.

En la mañanera, la Primera Mandataria, explicó que Esthela Damián la comentó su intención de contender en los comicios del 2027.

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Cambios en la consejería jurídica

“Estela, pues, me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Dije, pues, que dejar la consejería jurídica, porque no se pueden las dos cosas. Le pedí que, pues, por lo menos que cierre el mes para poder hacer su entrega adecuadamente. Entonces, ella me entregó su renuncia con fecha del treinta de abril. Ayer decidí y hablé con ella, invitar a Luisa María, alcalde, a la consejería jurídica. Creo que he desempeñado un gran papel al frente de de Morena. Luisa es una excelente abogada, pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María”.

Sheinbaum Pardo negó que intervenga en las decisiones de Morena y su dirigencia así mismo enfatizó que la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, no le ha manifestado alguna decisión de dejar su cargo para ocupar el lugar de Alcalde Luján, en caso que le dé el sí.

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Postura sobre Morena y posibles salidas

“Las decisiones del gobierno de México las tomo las toma la presidenta y su gabinete. Las tomamos aquí, aquí las decidimos, y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena. No se toma por la presidenta de la república, porque no somos el partido de estado, no somos el PRI. Entonces, hay libertad de los militantes de Morena que participan en el gobierno de México, pues, de participar.

-¿Ella le ha hablado o le ha manifestado alguna intención al respecto?

-No, hemos platicado, siempre platicamos de muchos temas con todos los miembros del gabinete, pero ella no ha manifestado nada en particular, pero tiene todo el derecho”.

Así mismo negó tener información sobre la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, a la Secretaría de Organización.

“No tengo conocimiento hasta ahora de eso. ¿Y de ello qué opinaría si se llegase a dar? A ver, yo tengo la mejor opinión de todo el comité ejecutivo de Morena, la mejor. De, no solo de los tres más conocidos, que es Luisa María, Carolina y Andrés López Beltrán, sino de todos los que son parte del comité ejecutivo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal no descartó que en los próximos días se siga anunciando la salida de más integrantes del gobierno federal para participar en las próximas elecciones.