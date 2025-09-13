Autoridades así le siguieron la pista a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’

La noche del viernes 12 de septiembre se dio a conocer la captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El funcionario se encontraba escondido en Paraguay, y ahora enfrenta un proceso de extradición a México.

Así fue la cronología de este caso:

2021 a 2024: Hernán Bermúdez fue secretario de seguridad pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López, actual senador y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

2022: Desde ese año, al funcionario se le comenzó a vincular con el grupo delictivo ‘La Barredora’, cuando documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron filtrados por el grupo de hackers ‘Guacamaya Leaks’.

En ellos señalaban al entonces todavía secretario de Seguridad de Tabasco, y a José del Carmen Castillo Ramírez, ex comisionado de seguridad pública, de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos delictivos relacionados con el huachicoleo que operaban en Villahermosa.

Noviembre de 2024: Se abrió una carpeta de investigación contra Bermúdez, tras la publicación de notas y reportajes que ligaban al ex secretario de Seguridad con ‘La Barredora’.

Durante su gestión, Bermúdez Requena negó la presencia de cárteles en el estado y aseguró que los actos de violencia en Tabasco eran consecuencia de la disputa entre “bandas locales”.

En 2024 se le cuestionó directamente a Adán Augusto López, quien ya fungía como secretario de Gobernación, respecto a los señalamientos en contra de miembros de su gabinete. Respondió que conocía a los implicados, sin embargo, dijo no tener reportes, ni denuncias al respecto.

Enero de 2025: Fue detenido en Puebla, Carlos Tomás ‘N’, alías ‘El Lic’, señalado de ser uno de los líderes de ‘La Barredora’.

Carlos Tomás trabajó en la presidencia municipal de Macuspana hasta 2017 y posteriormente se supo que actuaba como abogado de Hernán Bermúdez Requena.

Febrero: Se emitió una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según el reporte de las autoridades, ‘El abuelo’ o ‘Comandante H’, como también era conocido Bermúdez Requena, salió de México rumbo a Panamá, al enterarse de su orden de aprehensión.

Desde febrero se encontraba prófugo de la justicia mexicana.

Junio: Se le brindó arresto domiciliado en Paraguay a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez, quien fue señalado de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.

12 de julio: Se da a conocer públicamente que existía una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena.

16 de julio: La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja, para que Bermúdez fuera buscado en 190 países.

Julio: Durante ese mes fueron detenidos 14 miembros de “La Barredora”, relacionadas con los delitos de extorsión y cobro de piso.

25 de julio: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez.

Agosto: Autoridades realizaron un cateo en su residencia, ubicada en el fraccionamiento Campestre de una zona residencial de Villahermosa

23 de julio: Capturaron al brazo operativo del grupo ‘La Barredora’, Ulises Pinto Madera, alías ‘El Mamado’, ‘El Pinto’ o ‘El 88’. Es señalado de ser responsable de la escala de violencia en el estado e identificado como el segundo al mando de la organización delictiva, ahora colabora como testigo de la FGR.

Agosto: Detuvieron a “El Vampiro”, identificado como Arturo “N” y señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco a través de delitos como extorsión y cobro de piso.

12 de septiembre: El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay.

La detención ocurrió durante una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Marina, SSPC, y autoridades paraguayas.

¿Cuáles otros cargos tuvo en Tabasco Hernán Bermúdez?

Fue director del centro de reinserción social de Tabasco.

También fue director de la policía de investigación en la Fiscalía General del Estado.

Además, fue encargado del despacho de la Fiscalía.

Antes de tener un cargo público, Bermúdez no se dedicaba a labores de seguridad, sino que trabajaba como empresario al vender artículos deportivos.

