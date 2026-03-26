Fracasa Sheinbaum con el ‘Plan B Electoral’: PT se impone y elimina la revocación de mandato en el Senado

Segunda derrota para la presidenta Claudia Sheinbaum en manos de sus propios aliados.

En una sesión marcada por la tensión, incertidumbre y los enfrentamientos verbales, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado bloqueó el intento de la mandataria de hacer campaña para la revocación de mandato en pleno proceso electoral del 2027.

La bancada petista presentó una reserva para que se eliminara la revocación de mandato del ‘Plan B’, que no acompañaron las bancadas de Morena y del Partido Verde, pero sí la oposición.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Falla revocación de mandato en el Senado: ausencias, denuncias de “billetazos” y licencias marcan la discusión

Antes, Alberto Anaya, coordinador del PT, fue claro en su intervención:

“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley, de modificación de la Constitución, que hoy se presenta, estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, advirtió.

El distanciamiento de Anaya fue recibido con aplausos por algunos legisladores morenistas, como Javier Corral e Ignacio Mier, así como por toda la oposición.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Reforma “mocha”? El Plan B electoral avanza en el Senado pero pierde su pieza clave

¿Qué tensiones dejó la reforma electoral en el Senado?

En contraste, la panista Mayuli Latifa Martínez enlistó a los morenistas presuntamente ligados al crimen e insistió en que a ese partido se lo está llevando la chingada por eso querían a la Presidenta en la boleta.

“Por eso es que Morena va en picada… Diego Rivera, exalcalde de Tequila, Jalisco, acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción; Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco, presunto líder de ‘La Barredora’… Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por nexos con el crimen organizado… Y así continúa la lista de narcopolíticos vinculados al crimen organizado”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: “No es urgente”: Kenia López Rabadán y Rubén Moreira arremeten contra la revocación de mandato en el ‘Plan B Electoral’

La morenista Guadalupe Chavira arremetió contra el PT y su postura.

“¿Qué país estoy ayudando a construir? Cuando una política o un político pierde esa brújula, deja de representar una causa y empieza a representarse a sí mismo solamente. La diferencia es sana en la pluralidad, lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios, para impedir que avance una transformación necesaria”, dijo.

Como parte de la “operación cicatriz”, Ignacio Mier publicó un video en X acompañado de senadores del PT y del Partido Verde, entre ellos Manuel Velasco, Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, con la leyenda:

“Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento otra vez se quedaron con las ganas”, dijo.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Presidencia admite error en Plan B Electoral: Omisión eliminaba paridad de género en Ayuntamientos

¿Qué cambios quedaron en la reforma aprobada?

La senadora Lilly Téllez y el senador Saúl Monreal protagonizaron un tenso enfrentamiento cuando la legisladora del PAN acusó al morenista de actuar como narcopolítico.

El debate siguió con posturas encontradas sobre el ‘Plan B’, dejando en evidencia las tensiones internas y la resistencia de ciertos sectores a permitir campañas políticas anticipadas dentro de la coalición gobernante.

La minuta se terminó aprobando sin el corazón de la reforma y solo se limitó a ajustar los sueldos a funcionarios electorales y a fijar el número de síndicos por municipios, además de integrar el principio de paridad de género que se había eliminado.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales que correspondan.