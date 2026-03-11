;

Rechazan reforma electoral de Claudia Sheinbaum: diputados del PT y Verde votaron en contra

La reforma en materia electoral es la primera iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que rechaza el Congreso

J. Obrajero

El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum con 259 votos a favor, 234 en contra, entre ellos sus aliados del PT y el Verde, y una abstención.

Con ello, la reforma constitucional en materia electoral no alcanzó la mayoría calificada de más de 300 votos a favor, por lo que el tema no será turnado al Senado, se queda aquí en la congeladora de San Lázaro, a dormir el sueño de los justos.

Reforma electoral qué propone

El pasado 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su propuesta de reforma en materia electoral, que propone los siguientes cambios:

  • Un nuevo mecanismo para elegir a diputados de representación proporcional, que sustituye la lista de los partidos por la votación directa de la ciudadanía
  • Eliminar 32 senadores plurinominales, con lo que el Senado se reduciría de 128 a 96 integrantes.
  • Reduce el presupuesto a partidos políticos y campañas electorales
  • Limita el uso de contenidos generados por Inteligencia Artificial
  • Reduce los tiempos del INE en radio y televisión

Reforma electoral Sheinbaum: La primera rechazada en su sexenio

Esta es la primera iniciativa de la presidenta Sheinbaum que es rechazada por el Congreso, como lo fue la propuesta de López Obrador en materia electoral de 2022 y que también fue bateada por sus aliados como el PT sobre todo por el entonces diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

Cinco de los 6 partidos votaron en contra de la reforma electoral, por lo que el líder de los morenistas Ricardo Monreal anunció que comenzarán de inmediato a construir el Plan B.

Claudia Sheinbaum señaló que no es traición a la 4T no apoyar Reforma Electoral

