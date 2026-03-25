“No es urgente”: Kenia López Rabadán y Rubén Moreira arremeten contra la revocación de mandato en el ‘Plan B Electoral’

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que, de manera objetiva, el ejercicio de la revocación de mandato no debe ser una prioridad, pues nadie piensa en pedir que la presidenta Claudia Sheinbaum deje su cargo.

La legisladora panista dijo que en el recinto parlamentario de San Lázaro se recibirá la minuta completa o incompleta, con el tema o no de la revocación, tal como lo apruebe el Senado, en la Cámara de Diputados se le dará continuidad al proceso legislativo correspondiente.

Pero insistió en que el tema de la revocación del mandato no es urgente, pues hay otras necesidades mucho más apremiantes como la seguridad pública, un buen abasto de medicamentos, etc.

“Hay que ser objetivos y la verdad es que, en este momento, pues no hay una exigencia ciudadana, digamos prioritaria, para que se revoque el mandato. Si no se logran las dos terceras partes, me parece que también es, digamos, una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país.

Hay otras necesidades, hay otras exigencia. Hoy México no está exigiendo eso, está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras, pero no está pidiendo revocar el mandato de la Presidencia”.

En el mismo sentido se manifestó el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, quien dijo que ni en las democracias más avanzadas existe la figura de la revocación de mandato que aquí en México ha sido desvirtuada desde el gobierno de López Obrador.

“Es un instrumento que en México se desvirtuó y fue utilizado por López Obrador para ganar las elecciones y engañar a la población. Para eso existe la elección intermedia de diputados para que en todo caso el Ejecutivo no cuente con el apoyo de un Congreso y ahí se mida su trabajo. Pero este tipo de procedimientos que inventó López Obrador son la invitación a que se realicen prácticas contrarias a la democracia”.

El jefe de los diputados del PRI exigió que la presidenta Sheinbaum cumpla su mandato de seis años y se haga responsable de lo que le heredó López Obrador y que en todo caso que la revocación salga de la ciudadanía y no desde el poder o de organizaciones afines a Morena.