“No es derrota”: Sheinbaum lanza Plan B tras freno a su Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum presentó el Plan "B" de la Reforma Electoral luego del rechazo del plan original votado ayer en la Cámara de Diputados.

Durante La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo lunes enviará al Congreso su Plan B electoral, que buscará reducir privilegios en los poderes legislativos locales y fortalecer la participación ciudadana, tras ser rechazada la Reforma Electoral.

Afirmó que el rechazo a la reforma electoral impulsada por su gobierno no constituye una derrota, pero recalcó que no hay que traicionar al pueblo.

¿Por qué se impulsará un Plan B electoral?

Ayer “quedó muy claro, no podemos perder de vista” quienes votaron en contra de la reforma electoral: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y algunos del Partido del Trabajo y Partido Verde, “y eso lo vio la gente”,

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la nueva propuesta tendrá como eje seguir disminuyendo los privilegios de funcionarios que, afirmó, ganan más que la presidenta de la República.

¿Qué cambios plantea para los congresos locales?

Sheinbaum sostuvo que actualmente existen grandes diferencias en el gasto por legislador entre los congresos estatales, lo que, dijo, evidencia privilegios que deben revisarse. Como ejemplo, mencionó que en Baja California el costo por legislador alcanza 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones, y en Morelos llega a 31.8 millones de pesos.

Ante este panorama, el Plan B propondrá establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales, con el objetivo de que los recursos excedentes se queden en los estados y municipios para atender necesidades públicas.

“Alrededor de cuatro mil millones de pesos de la reducción de ambos temas y no son para el gobierno federal se queda en los municipios y en las entidades de la República”. —

Sobre si la reducción de los gastos también se haría en la Cámara de Diputados, aseguró que “pudiera ser” pero “que la Cámara de diputados ya cuando uno lo mide por diputado ya queda más o menos en la media del país; el Senado no, el Senado sí se pasa bastante”.

Se le pregunto sobre los diputados de Morena que tampoco votaron a favor. Respondió:

“Quien no votó, pues no tiene esa convicción. En todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante”. —

