¿Reforma “mocha”? El Plan B electoral avanza en el Senado pero pierde su pieza clave

En la víspera de que se abra la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B, en el Senado de la República se perfilan varios escenarios ante el rechazo del PT a la revocación de mandato y la falta de votos de Morena para avalar el proyecto solo.

Claudia Sheinbaum presentó el Plan "B" de la Reforma Electoral luego del rechazo del plan original votado ayer en la Cámara de Diputados. Ampliar

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¿Qué cambios se analizan en la reforma electoral?

El senador de Morena, Higinio Martínez, reconoció que eliminar todo el artículo 35, relativo a la revocación de mandato, es uno de los escenarios más comentados entre los legisladores.

“De aquí hasta que se vote puede pasar varias cosas, también que la parte de revocación de mandato pueda quedar fuera del dictamen final”. —

Desde la oposición, el artículo relacionado con la revocación de mandato —particularmente el 35 constitucional— ha sido señalado como el eje más controvertido de la reforma.

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¿Por qué la revocación de mandato genera polémica?

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó esta disposición como una “trampa” que permitiría a la presidenta hacer campaña anticipada con recursos públicos, mientras que la oposición tendría restricciones para participar en condiciones de equidad.

Antes cuidaban la apariencia. Simulaban. Hoy ya ni siquiera intentan disimular. Lo que están planteando en la revocación de mandato es una trampa descarada. Mal hecha. Evidente. De ese tamaño es el desprecio que tienen por la democracia. pic.twitter.com/rIsKfpYbz7 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 25, 2026

En tanto, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la inclusión de la revocación de mandato responde a un intento de influir en los procesos electorales futuros, más que a una política de austeridad.

La democracia no se negocia.



Los integrantes del @SenadoPRI votaremos EN CONTRA del mal llamado “Plan B” de @PartidoMorenaMx.



En conferencia de prensa encabezada por nuestro presidente @alitomorenoc, señalamos que esta no es una reforma para ahorrar ni para modernizar: es una… pic.twitter.com/djKEp6SjTp — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) March 25, 2026

Asimismo, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, consideró que, de concretarse la exclusión de este apartado, se trataría de “un triunfo para la democracia”, al evitar el uso electoral de este mecanismo.

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