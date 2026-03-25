¿Reforma “mocha”? El Plan B electoral avanza en el Senado pero pierde su pieza clave
Higinio Martínez reconoció que el escenario más probable es dejar fuera el artículo 35 constitucional, relativo a la revocación de mandato, debido al rechazo frontal de la oposición y las dudas del bloque oficialista.
En la víspera de que se abra la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B, en el Senado de la República se perfilan varios escenarios ante el rechazo del PT a la revocación de mandato y la falta de votos de Morena para avalar el proyecto solo.
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¿Qué cambios se analizan en la reforma electoral?
El senador de Morena, Higinio Martínez, reconoció que eliminar todo el artículo 35, relativo a la revocación de mandato, es uno de los escenarios más comentados entre los legisladores.
“De aquí hasta que se vote puede pasar varias cosas, también que la parte de revocación de mandato pueda quedar fuera del dictamen final”.—
Desde la oposición, el artículo relacionado con la revocación de mandato —particularmente el 35 constitucional— ha sido señalado como el eje más controvertido de la reforma.
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¿Por qué la revocación de mandato genera polémica?
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó esta disposición como una “trampa” que permitiría a la presidenta hacer campaña anticipada con recursos públicos, mientras que la oposición tendría restricciones para participar en condiciones de equidad.
En tanto, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la inclusión de la revocación de mandato responde a un intento de influir en los procesos electorales futuros, más que a una política de austeridad.
Asimismo, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, consideró que, de concretarse la exclusión de este apartado, se trataría de “un triunfo para la democracia”, al evitar el uso electoral de este mecanismo.