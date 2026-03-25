Plan B en el Senado: ausencias, denuncias de “billetazos” y licencias marcan el arranque de la discusión

El PT mantiene su rechazo al artículo que abre la puerta a la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer campaña en el 2027.

Con incertidumbre y con la moneda en el aire, inicia la primer sesión de esta tarde en el Senado de la República en la que ya se le dio primera lectura al dictamen del Plan B.

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¿Qué está pasando con la discusión del Plan B?

El Partido del Trabajo (PT), no se ha presentado a la sesión y mantiene su rechazo al artículo 35 del Plan B, que abre la puerta a la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer campaña durante las elecciones del 2027.

En la víspera de la votación del denominado Plan B en el Senado de la República, la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, y el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, solicitaron licencia para separarse temporalmente de sus cargos.

Polevnsky pidió licencia únicamente para los días 25 y 26 de marzo, mientras que Yunes Márquez lo hizo por un periodo más amplio, del 25 de marzo al 15 de abril.

Durante su ausencia, la legisladora petista fue suplida por Denisse Ortiz Pérez, en tanto que el escaño de Yunes Márquez fue ocupado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

✅ Se concede licencia al senador @MYunesMarquez para separarse de sus funciones legislativas. — Senado de México (@senadomexicano) March 25, 2026

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¿Cómo impactan las ausencias en la votación?

En tanto, el priísta Alejandro Moreno denunció que líderes morenistas se acercaron a algunos integrantes de su grupo parlamentario para ofrecerles cañonazos de dinero a cambio de apoyar la reforma.

En el pleno se registraron 100 senadores por lo que faltan 28 de diferentes partidos.

Tampoco han llegado Daniel Barreda y Néstor Camarillo, de MC. En tanto, las y los 21 Senadores del PAN se declararon listos para votar en contra.

Ricardo Anaya denunció un acto de intimidación armada contra la senadora de Aguascalientes, Ma. de Jesús Díaz Marmolejo.

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