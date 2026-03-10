Reforma electoral: Sheinbaum descarta llamar a aliados para aprobar iniciativa

La propuesta de reforma electoral cuenta con más de 80% de apoyo en la reducción de presupuesto a partidos, afirma Sheinbaum. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó hacer un llamado a los partidos aliados en el Congreso para aprobar la reforma electoral , al señalar que su compromiso fue presentar la iniciativa y que la decisión final corresponde a los legisladores.

Después que el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconociera que aún no hay consenso con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en la conferencia mañanera la mandataria reiteró que cumplió con lo prometido a la ciudadanía respecto a la reforma electoral.

Postura del Ejecutivo sobre la iniciativa

“Pues cada quien que decida. Yo como les dije, yo cumplo con la gente, ya vimos la encuesta, más de 80 por ciento está de acuerdo con que los de representación, los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente, más del 80 por ciento está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte, bueno, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envíe, yo cumplí, ya depende de los diputados cómo van a ejercer su voto”.

Reducción de costos en elecciones

La jefa del Ejecutivo insistió en la necesidad de reducir los costos electorales, tema que aseguró cuenta con respaldo en la encuesta realizada por Enkoll, El País y W Radio, en la que se analizó el gasto destinado a partidos políticos y procesos electorales.

Recordó que en ejercicios anteriores se estimaba un gasto cercano a 20 mil millones de pesos para las elecciones, por lo que su propuesta de reforma electoral plantea disminuir los recursos destinados a ese rubro.

La mandataria enfatizó que, más allá de lo que determinen los partidos o los legisladores en el Congreso, el interés de su gobierno será mantener una cercanía con la ciudadanía.

