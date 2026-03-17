Presidencia admite error en Plan B Electoral: Omisión eliminaba paridad de género en Ayuntamientos

Está noche, la Consejería Jurídica de la Presidencia reconoció una grave omisión en el Plan B Electoral que desaparecía el principio de paridad para la elección en los Ayuntamientos.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la misma Consejería envió un documento para que el Senado como Cámara de origen subsane el error.

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El Plan B Electoral elimina explícitamente el concepto de paridad de género en la integración de los cabildos de los ayuntamientos.

Plan B trae un error garrafal, elimina el principio de paridad de género: López Rabadán

Previo a que la Consejería Jurídica reconociera el error o la omisión, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, dijo que tal parece que un “duende machista” se había metido en ese tema.

“Yo espero que sea un error lastimoso, incluso, involuntario de un documento lamentablemente, mal hecho, pero que no sea una posición ni publica ni política, ni mucho menos de género. De algún duende, pero no malintencionado si falto de capacidad técnica y jurídica que hizo algo así porque supongo que fue un duende machista que hizo eso”, declaró.

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Kenia López Rabadán recordó que fue ella quien presentó la primera iniciativa para establecer el principio de paridad constitucional y posteriormente lo hicieron legisladoras de Morena y de otros partidos políticos, las cuales se dictaminaron y aprobaron en 2019.