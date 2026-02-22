Jalisco continúa en “código rojo”: Lemus
Confirma el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus la suspensión de clases en la entidad, agradece la confianza de sociedad y autoridades.
El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus dio a conocer a través de redes que la entidad continúa bajo “código rojo” luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Cerca de las 7 de la noche de este domingo, el gobernador reconoció que fue “un día complejo” y agradeció en un video las acciones coordinadas de las autoridades de seguridad federales y estatales y destacó la labor de la secretaria de Gobernación a quien reconoció su determinación y colaboración.
TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Qué estados refuerzan su seguridad tras la caída de “El Mencho”? Gobernadores cierran filas con Sheinbaum
Aseguro que continuará trabajando en coordinación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mesa de seguridad continúa en acción.
Detalló que los eventos masivos así como la movilidad fue suspendida y que se reactivará al 100% en las próximas horas.
No obstante, confirmó que el día de mañana lunes 23 de febrero las actividades serán restringidas, principalmente con la suspensión de clases.
Aseguró que la coordinación con todas las autoridades continúa y pidió a los ciudadanos mantenerse informadas por vías oficiales de las acciones que permiten reestablecer el orden.
Finalmente reconoció la responsabilidad de los ciudadanos, a las autoridades de las 125 comunidades que conforman la entidad y pidió su comprensión y solidaridad.
TE RECOMENDAMOS LEER: Caída de “El Mencho” provoca alerta de varios países hacia sus connacionales en México
Síguenos en Google News y encuentra más información
El día de