Jalisco continúa en “código rojo”: Lemus

Pablo Lemus confirma la continuidad de código rojo en Jalisco, tras la detención y muerte de "El Mencho".

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus dio a conocer a través de redes que la entidad continúa bajo “código rojo” luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cerca de las 7 de la noche de este domingo, el gobernador reconoció que fue “un día complejo” y agradeció en un video las acciones coordinadas de las autoridades de seguridad federales y estatales y destacó la labor de la secretaria de Gobernación a quien reconoció su determinación y colaboración.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

Aseguro que continuará trabajando en coordinación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mesa de seguridad continúa en acción.

Detalló que los eventos masivos así como la movilidad fue suspendida y que se reactivará al 100% en las próximas horas.

No obstante, confirmó que el día de mañana lunes 23 de febrero las actividades serán restringidas, principalmente con la suspensión de clases.

Aseguró que la coordinación con todas las autoridades continúa y pidió a los ciudadanos mantenerse informadas por vías oficiales de las acciones que permiten reestablecer el orden.

Finalmente reconoció la responsabilidad de los ciudadanos, a las autoridades de las 125 comunidades que conforman la entidad y pidió su comprensión y solidaridad.

