Sucesión en el CJNG tras Nemesio Oseguera abatido: ¿Quiénes podrían asumir el mando del cártel?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a manos de elementos del Ejército mexicano durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, dejó un vacío en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, según especialistas, podría desatar una ola de violencia aún mayor.

¿Quién era uno de los posibles sucesores de “El Mencho” dentro del CJNG?

Durante el mismo operativo, Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo”, uno de los altos mandos del cártel y jefe de plaza en Puerto Vallarta, también fue abatido. Él figuraba como uno de los principales y posibles sucesores de Oseguera Cervantes.

Eduardo Guerrero, experto en seguridad y narcotráfico, señaló esta mañana que, aunque aún se desconoce si otros miembros del círculo cercano del “El Mencho”, conocidos como “03” o “RR” o “Doble R”, fueron abatidos, “si todos estos probables sucesores fueron eliminados, el cártel queda en una situación muy complicada, en la que los mandos medios podrían entrar en conflicto por el control de territorios y el liderazgo de la organización”, declaró en Así las cosas con Gabriela Warkentin.

Otros posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes

Sin embargo, la periodista Rubi Martínez informó que otros nombres aún podrían competir por el liderato, entre ellos Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, y Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”.

Castillo Rodríguez, identificado como yerno de “El Mencho”, habría contraído matrimonio con una de las hijas del ahora abatido líder. Originario de Apatzingán, Michoacán, tiene aproximadamente 49 años y, según Martínez, su paradero actual se desconoce; aunque se sabe que fue detenido en dos ocasiones, incluyendo en 2016, cuando fue identificado como operador financiero del cártel.

Por su parte, Flores Silva, señalado por la DEA como comandante regional, supervisaba presuntamente operaciones en Zacatecas, Guerrero, Nayarit y Michoacán, así como varios laboratorios clandestinos para la organización criminal.