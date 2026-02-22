Claudia Sheinbaum llama a la calma ante narcobloqueos en el país

La mandataria puntualizó que existe coordinación con los gobiernos de los estados para atender las situaciones registradas

En una jornada marcada por la incertidumbre y reacciones violentas en diversos puntos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los bloqueos registrados esta mañana son consecuencia de operativos estratégicos realizados por fuerzas federales.

La presidenta informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un operativo realizado por fuerzas federales esta mañana, el cual derivó en bloqueos y reacciones en distintos puntos del territorio nacional.

Queman autos en varias calles de Guadalajara. Ampliar

¿Qué informó el gobierno sobre los bloqueos?

Ante los reportes de violencia relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población para mantener la calma y permanecer informada a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

La mandataria puntualizó que existe coordinación con los gobiernos de los estados para atender las situaciones registradas tras las acciones de las fuerzas de seguridad.

Destacó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad emiten datos de manera permanente, mientras que en la mayor parte del país las actividades se desarrollan con normalidad.

Además, reconoció al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas por las labores desempeñadas durante este domingo.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

¿Cuál es el llamado a la ciudadanía tras el operativo?

Reiteró que el trabajo diario se mantiene con el objetivo de establecer la paz y la seguridad en el país.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía evitar la difusión de información no confirmada y seguir las actualizaciones del Gabinete de Seguridad sobre el estado de las vías de comunicación y los operativos en curso.

