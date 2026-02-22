¿Qué estados refuerzan su seguridad tras la caída de “El Mencho”? Gobernadores cierran filas con Sheinbaum

Cinco tiendas de convivencia en Morelos fueron quemadas con bombas molotov y un taxi incendiado por gente armada como reacción a la detención y abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes

Los distintos gobiernos estatales del país reaccionaron con la instalación de mesas de paz y reconocimiento al Gobierno de México, tras el operativo en Jalisco que llevó al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oceguera Cervantes, alias “el Mencho”.

¿Qué acciones tomaron los gobiernos estatales tras el operativo en Jalisco?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó respaldo a la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y a los integrantes del Gabinete de Seguridad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó respaldo a la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y a los integrantes del Gabinete de Seguridad.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez también indicó que se instaló la mesa de paz en la región con operativos de prevención además de monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de seguridad.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez también indicó que se instaló la mesa de paz en la región con operativos de prevención además de monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de seguridad.

A través de Facebook, el Gobierno del Estado de Morelos reconoció el trabajo de inteligencia e informó que de manera preventiva, se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional por lo que, las y los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad acordaron fortalecer y mantener las acciones preventivas en el territorio estatal, alineados con la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por último pidió a la población a evitar la difusión de información no verificada, y a permanecer pendiente de la información oficial.

¿Qué postura fijó la Conago y otras entidades?

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores también respaldó la acción de Sheinbaum Pardo y aseguró que en la entidad no hay incidentes, explicó que el estado también refuerza las acciones de seguridad en todo en coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales.

Además los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) reconoció las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para debilitar las estructuras delictivas que dijeron afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

En un comunicado, reconocieron el trabajo y la coordinación del gabinete de seguridad, como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas que dijeron, salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.

Refrendamos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y la seguridad de México. pic.twitter.com/nag6UuvzSb — CONAGO (@CONAGO_oficial) February 22, 2026

Por último manifestaron su respaldo a la Jefa del Ejecutivo Federal responsable y estratégica de la política, nacional, de seguridad.

