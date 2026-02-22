Caída de “El Mencho” provoca alerta de varios países hacia sus connacionales en México

Por violencia generada en reacción a la caída de "El Mencho", diversos países emitieron alerta a sus comunidades que radican en México.

Luego de la caída de Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, objetivo prioritario de Estados Unidos por su liderazgo en el trasiego de droga, y violencia generada a través del Cártel Jalisco Nueva Generación, varios países han externado a través de redes su preocupación por sus ciudadanos que radican no solo en Jalisco y Michoacán, sino en toda la República Mexicana.

Uno de los primeros gobiernos en dar recomendaciones a sus ciudadanos, fue Estados Unidos que emitió su alerta de seguridad en comunidades como:

“Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León”.

El llamado se dio luego de la ola de violencia que se desató tras la aprehensión del narcotraficante, quien aún herido fue trasladado a la FEMDO en la Ciudad de México en donde ya permanecen sus restos.

“los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso” fue el llamado de la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo hizo el llamado a buscar refugio evitar los traslados y seguir las indicaciones de autoridades oficiales a través de medios de comunicación reconocidos.

De igual manera mantenerse comunicados con sus familiares y con la asistencia de la “Embajada y consulados de los Estados Unidos en MéxicoDesde México: (55) 8526 2561Desde los Estados Unidos: +1-844-528-6611Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444”.

Alerta de seguridad – Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)



Febrero 22, 2026



Ubicaciones: Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y… pic.twitter.com/VPpNcJWSiQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

El Consulado de España en Guadalajara pidió extremar las precauciones a sus compatriotas que radican en Jalisco.

Los cruces fronterizos se encuentran activos, sin embargo, debido a la alerta la afluencia, reportan autoridades, es como cada domingo.

🚨 AVISO 🚨



Ante las noticias sobre la quema de vehículos y los reportes de zonas inseguras en diversas áreas de Jalisco, rogamos extremar las medidas de precaución.



⚠️ Se recomienda seguir en todo momento la información y las indicaciones oficiales. — Consulado General de España en Guadalajara (@ConsEspGDL) February 22, 2026

Polonia, es otra de las naciones que manifestó su preocupación por sus ciudadanos que radican en México:

“Debido al empeoramiento de la situación de seguridad en algunas regiones de México, la Embajada de Polonia en México recomienda a todos los ciudadanos polacos residentes en el estado de Jalisco y los estados vecinos de Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit seguir y cumplir las recomendaciones de seguridad de las autoridades estatales”.

‼️W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i… pic.twitter.com/iLUzSvkyTK — Embajada de Polonia en México (@PLenMexico) February 22, 2026

A igual que otras naciones, Alemania emitió recomendaciones a observar los siguientes puntos en todo México:

Siga los acontecimientos en los medios de comunicación y preste atención a los anuncios públicos.

Si se encuentra en un lugar seguro, como un hotel, quédese allí hasta nuevo aviso y evite cualquier viaje que no sea esencial.

Evite las multitudes y las zonas donde se realizan operaciones policiales.

Manténgase en contacto con sus familiares y hágales saber su ubicación.

En caso de emergencia, llame al número de emergencia 911.

No intente resistirse ni huir de los obstáculos.

Las operaciones en algunos aeropuertos, particularmente en el estado de Jalisco, podrían verse interrumpidas temporalmente

De igual manera, Se desaconseja encarecidamente viajar a las siguientes regiones:

Estado de Colima, con excepción de Manzanillo cuando se llegue por barco o avión

con excepción de Manzanillo cuando se llegue por barco o avión El estado de Guerrero, con excepción de Ixtapa-Zihuatanejo para llegadas por avión y la ciudad de Taxco, siempre que la llegada y salida se realicen durante el día.

con excepción de Ixtapa-Zihuatanejo para llegadas por avión y la ciudad de Taxco, siempre que la llegada y salida se realicen durante el día. El estado de Michoacán, especialmente las zonas al oeste de la capital del estado, Morelia

Estado de Sinaloa, con excepción de Los Mochis/línea ferroviaria “El Chepe”, para llegada y salida directa vía aérea

con excepción de Los Mochis/línea ferroviaria “El Chepe”, para llegada y salida directa vía aérea Estado de Tamaulipas, al norte de Ciudad Victoria

al norte de Ciudad Victoria Estado de Zacatecas

Región fronteriza con EE.UU. para estancias superiores al mínimo requerido para entrada y salida.

Se desaconseja viajar a las siguientes regiones y zonas:

Estado de Guanajuato: Debido al aumento de incidentes de seguridad y violencia relacionada con el narcotráfico, se desaconseja viajar al suroeste de la Carretera Federal 45D, incluyendo Celaya, Salamanca e Irapuato.

Debido al aumento de incidentes de seguridad y violencia relacionada con el narcotráfico, se desaconseja Estado de Jalisco: Se desaconseja viajar a la región fronteriza con el estado de Guanajuato.

Estado de Chiapas: Se desaconseja viajar a la región fronteriza con Guatemala, con excepción de la Carretera Federal 307 de Palenque a Bonampak, Río Lacanjá y Frontera Corozal/Yaxchilán.

La embajada de Rusia también llamó a tomar precauciones y “posponer cualquier viaje a Jalisco ante la inestabilidad en el estado tras el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oceguera Cervantes alias “El Mencho”"

A través de un comunicado en redes sociales, la instancia señaló que quienes se encuentren en la entidad deben tomar precauciones de seguridad personal, evitar zonas concurridas y posibles objetivos, y evitar actividades públicas innecesarias.

La Cancillería Argentina advirtió:

“A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”.

Al rededor de las 3:pm la embajada de Francia también hizo el llamado de precaución.

#derniereminute 🧵

🚨Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’Etat du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa).

Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés. 🪡 pic.twitter.com/ped6CZ7ojd — Embajada de Francia en México 🇲🇽 (@FranciaenMexico) February 22, 2026

Al viajar a México, tenga especial cuidado debido a la situación de seguridad, que a veces es confusa y cambia rápidamente, y preste atención a su preparación personal para crisis, son las recomendaciones emitidas por algunos países ante la situación que prevalece.