Hallan sin vida a cinco mineros desaparecidos, hay cinco cuerpos más por reconocer
Cinco mineros desaparecidos fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, tras su desaparición ocurrida el 23 de enero, confirmó un periodista de EL PAÍS.
Localizan fosas clandestinas, con 5 cuerpos de los 10 mineros desaparecidos, en Sinaloa
Luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya manifestara “No sé lo de Sinaloa, menos lo que pasa en Tequila” tras la ola de violencia y desapariciones que se viven en su entidad, así como en Jalisco, el periodista de EL PAÍS, Marcos Vizcarra, lamentó el hallazgo sin vida de cinco de los mineros desaparecidos en Concordia, así como de otras víctimas más de esta situación ligada a grupos del crimen organizado.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista recordó que fue el pasado 23 de enero que un grupo de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silvery desaparecieron a manos de hombres armados.
¿Cómo ocurrió la desaparición de los mineros en Concordia?
Los primeros en reportar la desaparición de los mineros, dijo, fueron los familiares, sin embargo, no fue sino hasta el miércoles que las autoridades reconocieron la desaparición masiva ocurrida en Concordia, municipio al sur de Sinaloa, “un municipio golpeado desde hace 15 años con la desaparición y presión a familias mineras en la región”.
Lamentablemente, dijo, los mineros desaparecidos fueron enterrados a 50 kilómetros, en el poblado de El Verde, “es lo que creemos porque un no hay información oficial”, señaló.
Los cuerpos de los mineros hallados en la fosa clandestina corresponden a:
- José Ángel Hernández Velez
- Ignacio Aurelio Salazar Flores
- José Manuel Castañeda Hernández
- José Antonio Jiménez
- Jesús Antonio De la O.
Varios de ellos ingenieros mexicanos de la empresa minera canadiense en México, localizados e identificados por sus familiares a quienes fueron entregados sus cuerpos.
“Cinco personas habrían sido halladas sin vida y están en proceso de identificación, no podemos adelantar que se trata de los otros cinco mineros desaparecidos”.
¿Qué autoridades investigan el caso?
Afirmó que, aunque se ha solicitado información al director del cluster minero de Sinaloa, no ha habido respuesta, el caso fue entregado a la Fiscalía General de la República por ser acciones al parecer de grupos criminales, “el panorama parece apuntar a eso”.
Lamentablemente, señaló, los hechos que han pegado a todos en Sinaloa ocurren previos al carnaval de Mazatlán que es un evento de sustento de los comercios locales, pero el “ánimo es muy triste”, aunque se espera la llegada de más de 300 mil visitantes, pero la nota impacta al público en general junto con la desaparición de personas de Zacatecas, Coahuila e incluso del Estado de México como lo ocurrido en Mazatlán, municipio que desde 2024 ha sido escenario de desapariciones.