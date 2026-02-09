Madre pide apoyo federal para localizar a sus hijos desaparecidos en Mazatlán

“Que me escuchen la Presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch para que yo pueda encontrar a mis hijos, yo confío en ellos y sé que me van a escuchar para encontrar a mis hijos, y a quienes los tiene que me los regresen porque son niños buenos”, son las palabras de súplica de la señora Verónica Sabino Contreras, madre de Omar Alexis de 30 años, Javier de 25 y Gregorio de 18, quienes desde el 3 de febrero desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa junto con yerno Oscar García Hernández.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, la madre, originaria de la Santa Ana Ixtlahuaca en el Estado de México, compartió que se encontraban como cualquier turista en Mazatlán y el día 3 de febrero sus hijos rentaron unas Razer para pasear, pero al término de la hora y media de renta ellos ya no regresaron, ni respondieron sus llamadas.

¿Cómo ocurrieron los hechos de la desaparición?

La ruta que tomaron fue hacia Cerritos, y desde ese momento no ha tenido mayor indicio de su paradero, pues aunque ellos permanecieron en Mazatlán en espera de respuesta de las autoridades, dijo, “ellos vinieron solo por los mineros”, un grupo de 10 mineros que al igual que sus hijos desaparecieron en la entidad.

Verónica Sabino se instalo esta mañana en Eje Central suplicando ayuda de las autoridades para hallar a sus hijos y su yerno. Ampliar

¿Qué acciones ha realizado la familia para ser escuchada?

Este lunes ella y algunos amigos y familiares realizaron un bloqueo sobre el Eje Central en la Ciudad de México, misma que levantaron a las 14 horas, pero que afirma, es solo para ser escuchada por las autoridades, “confiamos en que lo que se hizo hoy, no quiero afectar a nadie, simplemente ser escuchada”, afirmó Verónica, quien aseguró que hasta el momento la única institución que se ha acercado es la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por ello reiteró su llamado a ser escuchada por las autoridades federales para poder hallar a sus hijos con vida.