De morado a amarillo: CDMX cambia el color de sus puentes y reaviva debate por el gasto público

En la Ciudad de México, los puentes vehiculares y peatonales pasaron, de nueva cuenta, de color morado a amarillo, lo que ha desatado un gran debate, debido a que demuestra la falta de planeación y por el impacto presupuestal que representa para la capital de cara al Mundial 2026.

Te podría interesar: Clara Brugada defiende pintura morada en puentes y asfalto de CDMX ante críticas

¿Por qué se critica el repintado de puentes en la Ciudad de México?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el urbanista Roberto Remes, conocido como “Rey Peatón”, calificó estas acciones como intervenciones “efímeras” que demuestran que el Gobierno de la Ciudad de México no realizó obras trascendentes, limitándose a pintar infraestructura sin considerar los reglamentos vigentes ni el gasto de millones de pesos que esto conlleva.

Al aire // "Es muy desconcertante ver el caos y la desorganización que todavía se ve a diez días de la organización del Mundial".



Lo hablamos en #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo junto a @ReyPeatonMX . https://t.co/v6tdyjB9cP — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 2, 2026

También puedes leer: Ajolote rosa regresará al Estadio Ciudad de México; Clara Brugada niega que FIFA ordenara retirarlo

¿Qué observaciones hizo sobre la imagen del Metro CDMX?

El especialista señaló que el proyecto gráfico original del Metro CDMX, diseñado en los años sesenta por figuras como Eduardo Terrazas y Lance Wyman, era un sistema minimalista, intuitivo y con una fuerte identidad visual adaptada a la población de la época.

Sin embargo, la administración actual demeritó este legado al alterar la iconografía e incorporar elementos “aspiracionistas” ajenos a la esencia del transporte, puntualizó, como la instalación de candelabros y acabados “tipo París” en la estación Hidalgo.

Continúan los trabajos de remodelación en el metro Hidalgo para el Mundial FIFA 2026 Ampliar

Encuentra más: Mundial 2026: ¿Qué escuelas no tendrán clases en la inauguración del torneo?

¿Qué otras obras urbanas fueron cuestionadas?

Roberto Remes lamentó que se aceleren obras innecesarias como la calzada flotante en Calzada de Tlalpan, afectando el entorno de edificios históricos y descuidando el paisaje urbano.

Advirtió sobre las fallas operativas en el Tren Ligero tras la ampliación de sus convoyes, atribuyendo los problemas a la falta de pruebas eléctricas previas a su puesta en marcha.

Síguenos en Google News y encuentra más información