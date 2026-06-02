CDMX sale del Top 3 de competitividad y cae hasta el décimo puesto; Vivienda es su talón de Aquiles

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La Ciudad de México registró un retroceso de ocho posiciones en su nivel de competitividad durante los últimos dos años, lo que la llevó a descender del segundo al décimo lugar nacional.

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¿Por qué cayó la competitividad de la Ciudad de México?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalló los factores que provocaron esta caída.

El especialista aclaró que la medición evalúa a la megalópolis en su conjunto, la cual contempla a la Ciudad de México en un entorno compartido con 45 municipios conurbados del Estado de México y 12 del estado de Hidalgo.

La pérdida de competitividad se debe a:

Una desaceleración económica reflejada en un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano.

metropolitano. Una baja actividad en la producción de vivienda nueva intraurbana y densa, un elemento fundamental para atender el desarrollo inmobiliario y las necesidades de la zona.

intraurbana y densa, un elemento fundamental para atender el desarrollo inmobiliario y las necesidades de la zona. La medición del instituto detectó retrocesos críticos en rubros sociales y ambientales.

Óscar Ocampo destacó que la región de la capital empeoró en la gestión y tratamiento de residuos sólidos, así como en los niveles de cobertura educativa y en la disponibilidad de infraestructura hospitalaria para la población.

Al aire // Querétaro, Guadalajara y Hermosillo: las ciudades más competitivas de México en 2026.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo junto a Oscar Ocampo, director de desarrollo del @imcomx .https://t.co/6HaYn9lH7j pic.twitter.com/vMh1rUOlOp — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 3, 2026

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¿Qué ciudades lideran el ranking de competitividad?

En contraste con la situación de la Ciudad de México, la ciudad de Querétaro se coronó como la más competitiva del país al escalar cinco posiciones y adueñarse del primer lugar en el ranking.

Esto se logró gracias a un crecimiento económico elevado, un mercado inmobiliario grande, alta innovación en el registro de patentes y una gran prevalencia de empleo formal mejor remunerado.

Guadalajara logró afianzarse el segundo lugar, Hermosillo el tercero y Saltillo en el cuarto lugar.

El especialista también señaló que en el fondo de la tabla de competitividad Chilpancingo y Acapulco se posicionaron como las ciudades menos competitivas de México.

En el caso específico de Acapulco, el experto apuntó que la ciudad enfrenta un panorama catastrófico debido al impacto de fenómenos naturales como el huracán Otis, la falta de infraestructura y la presencia de la delincuencia organizada.

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