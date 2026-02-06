Alcalde de Tequila se asumía subordinado de “El Mencho” y habría pactado pagos millonarios al CJNG, según denuncia

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido por autoridades federales en un operativo realizado la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026, acusado de extorsión, secuestro y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según diversas fuentes periodísticas y la propia orden de aprehensión.

La investigación que derivó en su captura, en la que también fueron detenidos tres funcionarios del Ayuntamiento, se sustenta en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias, en las que se acusa al alcalde de haber encabezado, desde la administración municipal, un esquema de corrupción y delitos diversos.

PUEDES LEER: De extorsión a vínculos con el CJNG: los cargos contra el expresidente municipal de Tequila, Jalisco

Denuncias clave y presuntos vínculos con el CJNG

De acuerdo con la denuncia principal incluida en la orden de aprehensión, Rivera Navarro se habría referido al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, como “el patrón”, y habría pactado con ese grupo criminal la entrega de 40 millones de pesos al año provenientes del erario municipal a cambio de colaborar en la recaudación de recursos, según documentos presentados por medios de comunicación de alcance nacional.

La misma denuncia señala que integrantes del gabinete municipal supuestamente operaban actividades ilícitas como extorsiones, cobro de piso y levantones, bajo las instrucciones del alcalde.

Otros testimonios incluidos en el expediente judicial relatan que Rivera Navarro, a comerciantes y empresarios locales, les habría asegurado contar con respaldo del CJNG, incluso refiriéndose a un concierto con el grupo “Los Alegres del Barranco” en el que se proyectaron imágenes del capo como prueba de ese apoyo.

Detención y contexto de la investigación

La operación en la que se detuvo al alcalde fue parte de una estrategia coordinada por autoridades federales, en la que también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dentro de esfuerzos más amplios contra la extorsión y la corrupción en municipios de distintas entidades.

Además de Rivera Navarro, fueron detenidos el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial y el de Obras Públicas, quienes están siendo investigados por su posible participación en la misma red de delitos.

Antecedentes y reacciones

En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar por la Fiscalía de Jalisco en torno a un evento musical que generó controversia por la exhibición de símbolos y referencias al líder del CJNG, aunque en ese momento el alcalde negó la existencia de denuncias penales en su contra.

El caso ha sido cubierto por diversos medios nacionales y ha generado reacciones políticas y de autoridades, quienes han subrayado la importancia de seguir las investigaciones conforme al debido proceso y de combatir cualquier vínculo entre servidores públicos y grupos delictivos.

TE RECOMENDAMOS: Drones y narco en México: cómo los cárteles utilizan tecnología para atacar a las autoridades