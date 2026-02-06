Desaparición de mineros en Sinaloa: FGR reporta hallazgos y detención de sospechosos
De acuerdo con el reporte oficial, uno de los cuerpos localizados presenta características coincidentes con una de las víctimas reportadas, por lo que especialistas de la FEMDO ya realizan pruebas de ADN para confirmar su identidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó avances significativos en la investigación sobre la desaparición mineros en Sinaloa, correspondiente a 10 trabajadores de una empresa minera de la entidad.
¿Qué informó la FGR sobre el hallazgo en Concordia?
Tras una serie de operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades confirmaron el hallazgo de cuerpos y restos humanos en el municipio de Concordia.
Durante las diligencias, se estableció que uno de los cuerpos localizados presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos científicos correspondientes para confirmar la identidad de la víctima de manera.
¿Qué resultados dejaron los operativos de seguridad?
El despliegue de seguridad, que incluyó cateos y labores de campo exhaustivas, también derivó en la detención de cuatro personas.
“A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.—
La FGR puntualiza que mientras continúa el procesamiento de indicios en el lugar del hallazgo, el personal ministerial de la FEMDO mantiene las investigaciones activas para garantizar que el caso no quede impune.