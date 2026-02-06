Desaparición de mineros en Sinaloa: FGR reporta hallazgos y detención de sospechosos

La captura de los trabajadores a manos de hombres armados ocurrió el 23 de enero.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó avances significativos en la investigación sobre la desaparición mineros en Sinaloa, correspondiente a 10 trabajadores de una empresa minera de la entidad.

#FGRInforma | Luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en #Sinaloa, la #FGR, en conjunto con el @GabSeguridadMX, ha llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación. https://t.co/JunGYnLoPE pic.twitter.com/GYX2pxeeVJ — Sinaloa (@FGR_Sin) February 7, 2026

¿Qué informó la FGR sobre el hallazgo en Concordia?

Tras una serie de operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades confirmaron el hallazgo de cuerpos y restos humanos en el municipio de Concordia.

Durante las diligencias, se estableció que uno de los cuerpos localizados presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos científicos correspondientes para confirmar la identidad de la víctima de manera.

Los restos fueron encontrados en Concordia, donde autoridades localizaron campamentos de gatilleros Ampliar

¿Qué resultados dejaron los operativos de seguridad?

El despliegue de seguridad, que incluyó cateos y labores de campo exhaustivas, también derivó en la detención de cuatro personas.

“A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”. —

La FGR puntualiza que mientras continúa el procesamiento de indicios en el lugar del hallazgo, el personal ministerial de la FEMDO mantiene las investigaciones activas para garantizar que el caso no quede impune.

