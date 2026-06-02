¿Estamos listos para las vacaciones en materia financiera?

A inicio de julio comienzan las vacaciones de verano y con ellas muchos gastos por asueto de los menores, por cursos de verano o por cuidados en casa, pero aún estamos a tiempo para sobrevivir hasta el regreso a clases, aseguró el fundador y director de Cooltura Financiera, Daniel Urías, quien compartió con Jeanette Leyva Reus para Negocios W algunas recomendaciones que podemos poner en práctica a partir de este 2 de junio.

A partir de hoy puedes comenzar a separar y apartar dinero para las vacaciones, para hacerle frente a las semanas en que los niños no van a la escuela, pero recuerda no tocar el fondo de objetivos de mediano y corto plazo o de emergencias.

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Cómo cuidar las finanzas en vacaciones y planear mejor esos días con los niños#AlAire | Daniel Urías, Fundador y Director de Cooltura Financiera @coolturafin#NegociosW con @JLeyvaReus



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Contra los recibos, estados de cuenta del año pasado, recomendó hacer un comparativo de cuánto podrías gastar en este periodo, y si no fue bueno o el gasto fue mayúsculo, tómalo en consideración para una mejor planeación. “hacernos una auditoria para no repetir la historia en caso de que la hayamos pasado mal”.

Las rutinas cambian y no es lo mismos que los niños estén todo el día en casa, por lo cual las salidas o cursos de verano requieren un presupuesto semanal, ahí la recomendación es: revisar el domingo si sobró o faltó para hacer ajustes, importante monitorear las semanas para llegar a los primeros días de septiembre con un buen presupuesto para el regreso a clases.

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¿Qué hacer con el regreso a clases?

Para ese regreso a clases, también hay que planear considerando los gastos y las categorías: libros, cuadernos, uniformes, zapatos, la idea es categorizar los gastos de mayor a menor, reutilizar, renovar y “establecer periodos para hacer las compras”, o ir haciendo el apartado para que el gasto no se haga en la última semana de agosto, con presión y dificultad para solventar todo.

Aprovechar los días de descanso para hacer un inventario y reutilizar, hacer compras en mayoreo con otros padres de familia, así como revisar las actividades recreativas gratuitas visitas a parques, comparar opciones de cursos de verano y todas las actividades que no impliquen un costo muy alto. Que sea un verano que se disfrute sin tanto gasto.

Y sobre todo, dijo, hacer partícipes de estos proyectos de ahorro a los menores, que sepan que hay un presupuesto de vacaciones para “que sean conscientes de que la planeación es igual a tranquilidad, y no un círculo tortuoso”.

Podemos terminar el 2026 con buenas finanzas y con deudas bajo control y algo de ahorro, todo se define en este mes de junio, concluyó Urías.

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